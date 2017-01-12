12 Ocak 2017, Perşembe
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Kızılyıldız-Fenerbahçe maçı şifresiz hangi kanalda?

Kızılyıldız Fenerbahçe ile Euroleague'nin 17. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Peki Kızılyıldız-Fenerbahçe maça hangi kanalda şifresiz yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?


12 Ocak 2017 13:17

Fenerbahçe Euroleague'nin 17. hafta maçında bugün Sırbistan ekibi Kızılyıldız deplasmanda karşılaşacak. Geride kalan 16 maçında 10 galibiyet, 6 yenilgi alan ve 5. sırada bulunan sarı-lacivertli ekip, Kızılyıldız MTS deplasmanında kazanarak yeniden üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. 8 galibiyet ve 8 yenilgi alan Sırbistan temsilcisi ise 7. durumda bulunuyor.

Aleksandar Nikolic Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek mücadele, bugün TSİ 22.45’te başlayacak. Mücadele TRTS POR'dan şifresiz yayınlanacak.

Bu sezon deplasmanda 4 galibiyeti bulanan Fenerbahçe son Euroleague maçında Armani Milaho'yu sahasında 86-79 yenerek gruptaki 10. galibiyetini almıştı.

Son haftalarda oldukça formda olan ve sırasıyla Real Madrid, CSKA Moskova ve Zagiris'i mağlup ederek 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Kızılyıldız temsilcimiz ile oynadığı ilk maçı İstanbul'da 87-72 kaybetmişti.

Euroleague 17. hafta programı

12 Ocak Perşembe:
19.00 UNICS Kazan (Rusya) - Brose Bamberg (Almanya)
20.00 Darüşşafaka Doğuş - Baskonia (İspanya)
22.45 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Fenerbahçe
23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)

13 Ocak Cuma:
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
20.00 Galatasaray Odeabank - Zalgiris (Litvanya)
22.45 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Anadolu Efes
23.00 Real Madrid (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail)

Etiket: kızılyıldız, fenerbahçe


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