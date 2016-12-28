28 Aralık 2016 19:26

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda 29 Aralık Perşembe günü deplasmanda Spor Toto 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor ile karşı karşıya gelecek.

Kızılcabölükspor - Trabzonspor maçı saat 18.00'da başlayacak ve A2 TV ekranlarından naklen yayınlanacak.

A2 nasıl izlenir?

A2'yi Digiturk 'te 35 nolu kanaldan, Kablo TV 'de 37 nolu kanaldan, Turkcell TV'de 29 nolu kanaldan, Tivibu'da 59 nolu kanalda ve TÜRKSAT 4A uydusunda, Frekans: 12053 Mhz, Symbol Rate: 27500, FEC: 5/6, Pol: H ( Yatay) konumunda izleyebilirsiniz.

Grupta oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 4 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, yarınki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak iddiasını sürdürmek istiyor.

İki takım arasında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan ilk maçı 5-0 gibi farklı sonuçla kazanan Karadeniz ekibinin, ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculardan oluşan bir kadro ile yarınki maça çıkması bekleniyor.

Denizli Atatürk Stadı'nda Perşembe günü saat 18.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Bordo-mavililerde Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Yusuf Erdoğan, kadroda yer alamayacak.