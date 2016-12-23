Kicker: Mathias Sammers, Galatasaray'a gidiyor

23 Aralık 2016 00:19

Galatasaray'da radikal değişiklikler geliyor. Sarı kırmızılılar, Matthias Sammer'i sportif direktör olarak takımın başına getiriyor... Alman Kicker Dergisi, sağlık sorunları nedeniyle Bayern Münih'e veda eden Matthias Sammer'in Galatasaray ile yeniden yeşil sahalara dönmeye hazırlandığını iddia etti. Son aylarda sıkça adı Galatasaray ile anılmaya başlayan Alman futbol adamının sağlık durumun çok iyi lduğu öğrenildi.

Sammer da bundan 1 ay önce kendisine Galatasaray ile ilgili sorulan sorulara isim vermeden, ''çok iyiyim, sağlığım da yerinde. Girdiğim sağlık kontrolleri de benim tamamen sağlıklı olduğumu gösterdi'' diyerek dönüş sinyali verdi.