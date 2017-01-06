06 Ocak 2017, Cuma
> Futbol > Kerim Frei'a önce sözleşme sonra kiralama

Kerim Frei'a önce sözleşme sonra kiralama

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Siyah-beyazlı takımdan ayrılmak istemeyen Kerim Frei'a yeni bir teklif sundu.


06 Ocak 2017 10:06


Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın Antalya'da yaptığı kampa önceki gün dahil olurken hemen kolları sıvayıp çalışmalara da başladı. Beşiktaş'ın 1 numarasının ilk icraatlarından biri, ara transferde ismi takas dedikodularında geçen Kerim Frei ile görüşme yapmak oldu.

Fikret Orman, 23 yaşındaki oyuncuyla gerçekleştirdiği toplantıda "Senin ya da bu takımdaki herhangi bir oyuncu hakkında istemeyeceğiniz kararlar asla almayız. Ancak her birinizin de oynamasını en az sizler kadar bizler de istiyoruz. Antalya ve Trabzonspor seni kadrolarında görmek istiyor" dedi.

KERİM FREİ SÜRE İSTEDİ

Kerim ise buna karşılık olarak "Sürekli olarak forma giymeyi elbette ki ben de çok istiyorum. Transfer teklifleri almak güzel ama ben şu an Antalya ya da Trabzonspor'a gitmek istemiyorum" yanıtını verdi.

Başkan ise bunun üzerine "Açıkça söylemek gerekirse biz de seni kaybetmek istemeyiz. Ancak düzenli olarak forma giyip kendini geliştirmen önemli. Bizim önemli oyuncularımızdansın. Mukavelen 2018'de bitiyor. Şimdi bu kontratı uzatalım ve 6 aylığına oynayabileceğin bir takıma seni kiralayalım. Böylece hem kendini geliştirme şansı bulursun hem de Beşiktaş seni, sen de Beşiktaş'ı kaybetmemiş olursun" teklifini sundu.

Kaynak: Vatan



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş, Matej Mitrovic transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Matej Mitrovic transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray'dan Vitinho atağı

Galatasaray'dan Vitinho atağı

Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin yerine onu tercih etti

Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin yerine onu tercih etti

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kıyak

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kıyak


Dele Alli'nin parası Bruma'ya gidecek!
''Sneijder ve Podolski transferi tamam''
Galatasaray'a çifte yıldız
Fenerbahçe'den yılın transferi!
Yeni golcü için sürpriz iddia!
Robin van Persie'den kafa karıştıran görüşme

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Kerim Frei'a önce sözleşme sonra kiralama


EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin yerine onu tercih etti Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin yerine onu tercih etti - Fenerbahçe, bu transfer döneminde almak için uğraştığı Me...
Mehmet Ekici'nin yerine Diego Lopes Mehmet Ekici'nin yerine Diego Lopes - Trabzonspor'da Mehmet Ekici'nin takımdan ayrılacak olması...
Trabzonspor, Felipe Pardo'yu kiralayacak Trabzonspor, Felipe Pardo'yu kiralayacak - Trabzonspor'un Olympiakos'ta forma giyen Felipe Pardo'yu ...
De Jong'un menajerinden Karim Rekik teklifi De Jong'un menajerinden Karim Rekik teklifi - Stoper arayan Galatasaray'a De Jong'un menajeri Karim Rek...
Galatasaray'dan Vitinho atağı Galatasaray'dan Vitinho atağı - Galatasaray, Gary Rodrigues'ten sonra CSKA Moskova'nın B...
''Sneijder ve Podolski transferi tamam'' ''Sneijder ve Podolski transferi tamam'' - Çin'in Beijing Morning News gazetesi, Sneijder ve Podolsk...
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kıyak Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kıyak - Rodrigues'i Galatasaray'a satmayı planlayan PAOK, bu oyun...
5 Ocak Süper Loto sonuçları 5 Ocak Süper Loto sonuçları - Süper Loto sonuçları belirlendi. Milli Piyango İdaresi ta...
Robin van Persie'den kafa karıştıran görüşme Robin van Persie'den kafa karıştıran görüşme - Devre arası tatili için Dubai'nin yolunu tutan Robin van ...
Mehmet Ekici'ye karşılık Veli ve Kerim Mehmet Ekici'ye karşılık Veli ve Kerim - Beşiktaş başkanı Fikret Orman ve Trabzonspor başkanı Muha...