29 Aralık 2016 00:39

Beşiktaş'ta Kerim Frei sıkıntısı yaşanıyor. Kendisinin yerine Ryan Babel'in alınmasına karşı çıkan gurbetçi oyuncu Kerim Frei, Samuel Eto'o'nun bonservisine karşılık Antalyaspor'a verilmesine de olumsuz tepki verdi.

Kerim Frei kendisini Premier Lig ve İsviçre'den isteyen takımlar olduğunu belirterek, Beşiktaş'tan ayrılması durumunda Süper Lig'den başka bir takıma gitmek istemediğini iletti.

Ömer Şişmanoğlu sözleşme yenilenmeden kiralık gitmiyor

Kerim dışında Ömer Şişmanoğlu'da kriz çıkaran bir başka isim oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ömer, Antalyaspor'a ancak kendi şartlarında gidebileceğini yöneticilerle paylaştı.

Ömer, Antalyaspor'a gitmesi isteniyorsa öncelikle sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ise son 5 haftada sadece 3 dakika forma şansı verdiği Ömer konusunda son kararı yönetime bıraktı.

Milosevic devre arasında dönecek

Beşiktaş'ta Alexander Milosevic devre arasında geri dönüyor.

Yana döne stoper arayan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı...

Bundesliga takımlarından Darmstadt'ta kadro dışı bırakılan Alexander Milosevic'in kiralık sözleşmesinin feshedileceği siyah-beyazlı yönetime bildirildi.

Milosevic'in Ocak başında yapılacak olan ikinci sezon hazırlık kampına katılıp katılmayacağına ise Şenol Güneş karar verecek.

Boyko: Transferimi başkan yaptı! Hocayla görüşmedim

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın teknik direktör Şenol Güneş'e sormadan yaptığı transfere çok iyi bir örnek Denis Boyko...

Ukraynalı kaleci yaptığı açıklamada, Orman'ın kendisi ile imza atmak için bizzat Ukrayna'ya geldiğini ama teknik direktör Şenol Güneş ile görüşmek istediğinde bunu başaramadığını itiraf etti.

Ukraynalı kaleci ne Şenol Güneş'in ne de Beşiktaş'ın kaleci antrenörünün kendisiyle görüştürülmediğini açıkladı.