28 Aralık 2016 19:42

Galatasaraylılar Tuzlaspor maçında ilk 11'de gördükleri Kerem Çalışkan'ı özellikle Google vasıtasıyla aramaya başladılar.

Galatasaray'ın 19 yaşındaki forvet oyuncusu Kerem Çalışkan, A takımla ilk kez Dersimspor mücadelesinde tanıştı.

Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Galatasaray'ın 5-1 kazandığı maçta oynayan Kerim Çalışkan bir daha A takımda forma şansı bulamadı.

Galatasaray'ın altyapısında yetişen ve özellikle 19 ve 21 yaş altı maçlarında attığı gollerle dikkati çeken Kerem, Dersimspor mücadelesinin 74. dakikasında Yasin Öztekin'in yerine oyuna girmişti.

Kerem Çalışkan kimdir?

19 yaşındaki Kerem Çalışkan, 2012'den beri Galatasaray altyapısında forma giyiyor. Sol ayaklı olan Kerem santrafor bölgesinde ve kanatlarda forma giyiyor. UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray ile şimdiye kadar 9 maça çıkan Kerem 4 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi.