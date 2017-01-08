Kendall Jenner'ın yeni sevgilisi NBA'den

Kendall Jenner'ın, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Memphis Grizzlies'te oynayan Chandler Parsons'ı maçlarda hiç yalnız bırakmaması dikkati çekti. 28 yaşındaki ABD'li basketbolcu da güzel mankenle çektirdiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmaya başladı.
Kız arkadaşı Hailey Baldwin ile birlikte Parsons’ın maçını izleyen Jenner, yıldız oyuncu ile birlikte yemeğe gitti.
Chandler Parsons, Memphis Grizzlies'ten yılda 22 milyon dolar para kazanıyor. Kendall Jenner'ın instagram'da 71.8 milyon takipçisi bulunuyor.