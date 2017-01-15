15 Ocak 2017, Pazar
> Kasımpaşa > Kemal Özdeş: “Bu sezonun en iyi 30 dakikasını oynadık”

Kemal Özdeş: “Bu sezonun en iyi 30 dakikasını oynadık”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Gençlerbirliği maçının kazanılmasının önemine değinerek, “Bu sezonun en iyi 30 dakikasını oynadık” dedi.


15 Ocak 2017 16:34

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında evinde karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "İlk devrenin son maçı, ikinci periyodun da ilk maçı gibi oldu. Kazanmak önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum. Bu sezon daha önceki maçlarda da sahamızda etkili maçlar çıkardık. Bunu tekrar etmek güzeldi. Bu sezonun en iyi 30 dakikasını oynadık. Çıkarken topları kapmak ve geniş alanlar bulmak bizim için avantaj oldu. 16. dakikada 3-0 gibi bir skor yakaladık. İkinci yarı daha derli toplu oynadık.

Hem top bizdeyken, hem de rakipteyken iyi oynadık. Hazırlıktan çıktıktan sonra geçmiş ritmleri yakalamak zor oluyor. Ancak takımım birlikte oynayarak bunun üstesinden geldi. Daha farklı skor olabilirdi. Rakibimizin pozisyonları var onlarda skor üretebilirlerdi. Önemli bir galibiyet aldık. Bunu sürdürebilmek önceliğimiz olacak. Önümüzde kupa maçımız var. Daha sonra Trabzonspor ile evimizde oynayacağız. Yine 3 puan hedefimizi olacak. Bunu gerçekleştirerek üst taraftaki takımlarla iç içe olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Etiket: Kasımpaşa, Kemal Özdeş


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Fenerbahçe'de Mehmet Topal sakatlandı

Fenerbahçe'de Mehmet Topal sakatlandı

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe kontraatak takımı olamaz

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe kontraatak takımı olamaz

Fenerbahçeli taraftarlardan Aatıf’a büyük tepki

Fenerbahçeli taraftarlardan Aatıf’a büyük tepki

Sigthorsson: Galatasaray’a sakat gelmedim

Sigthorsson: Galatasaray’a sakat gelmedim


Fenerbahçe'de Kjaer şoku
1903 Cemiyeti'nden yarının sultanlarına
Harold Preciado Galatasaray'la anlaştı iddiası
Fenerbahçe'ye Itandje engeli
Sigthorsson'dan şok itiraf!
Beşiktaş'ı zorlu şartlar bekliyor

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Fenerbahçe'ye Itandje engeli


EN ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray'a yabancı kuralı piyangosu! Galatasaray'a yabancı kuralı piyangosu! - Levent Nazifoğlu'nun ''isim ve mevki'' vermeden transferi...
Mehmet Ekici defteri kapandı Mehmet Ekici defteri kapandı - Trabzonspor'da Mehmet Ekici defteri kapandı...
Ekici'nin avukatının sürpriz teklifi: İmza attırın! Ekici'nin avukatının sürpriz teklifi: İmza attırın! - Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'ye imza attırmak...
''Beşiktaş, Fenerbahçe ile girdiği tranfer yarışını ne zaman kazandı?'' ''Beşiktaş, Fenerbahçe ile girdiği tranfer yarışını ne zaman kazandı?'' - Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında ''Mehmet Ekici'' konusun...
Levent Nazifoğlu: Chedjou inşallah Trabzonspor'a gider Levent Nazifoğlu: Chedjou inşallah Trabzonspor'a gider - Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifo...
Bu transfer kararı ''büyük risk'' taşıyor Bu transfer kararı ''büyük risk'' taşıyor - Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ile yönetim arası...
Gökhan Töre futbolu bıraktı mı? Gökhan Töre futbolu bıraktı mı? - Dizinden geçirdiği operasyon sonrasında sezonu kapatan Gö...
Ricardo Quaresma için 5 milyon Euro Ricardo Quaresma için 5 milyon Euro - Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın yıllı...
Harold Preciado Galatasaray'la anlaştı iddiası Harold Preciado Galatasaray'la anlaştı iddiası - Kolombiya basını, Deportivo Cali'de forma giyen 22 yaşınd...
Mehmet Ekici'nin yerini ilk günden doldurdu Mehmet Ekici'nin yerini ilk günden doldurdu - Bursaspor maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzer...