Kayserispor'dan kritik galibiyet

22 Aralık 2016 18:42

Kayseri Kadir Has Stadı'nda saat 16.30'da başlayan ve hakem Abdullah Yılmaz'ın yönettiği karşılaşmada ilk gol 24. dakikada geldi. Kayserispor'un genç golcüsü Furkan Yaman'ın attığı sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

Darıca Gençlerbirliği 66. dakikada Sinan Turan'ın golüyle maça beraberliği getirdi. Maç boyunca rakibine direnen Darıca Gençlerbirliği 85. dakikada defansta hata yaptı ve Kayserispor bu dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Mijailovic penaltıyı gole çevirdi. Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde Murat Duruer'in golüyle Kayserispor fişi çekti ve sarı-kırmızılılar Darıca Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Kayserispor bu galibiyetle puanını 6'ya çıkarttı. D.G.Birliği ise grupta puanla tanışamadı.

Maçtan dakikalar

24. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Furkan Yaman'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

47. dakikada gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökhan'ın vuruşunda topu kaleci Muammer kurtardı.

65. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kullanan Sinan Turan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

84. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Traore'nin vuruşunda Cem Tosun topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Mijailovic, topu ağlarla buluşturdu. 2-1

90+4 dakikada Mert Özyıldırım'ın vuruşunda kaleciden seken top Murat Duruer'in önünde kaldı. Murat'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

Stat: Kadir Has

Hakemler: Abdullah Yılmaz xx, Serdar Diyadın xx, Cemal Bingül xx

Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım xx, Anıl Karaer xx, Levent Gülen xx, Kubilay Sönmez xx (Sow dk. 61 xx), Mert Özyıldırım xx, Umut Sönmez xx (Mijailovic dk. 40 xx), Furkan Yaman xx (Soares dk. 74 x), Mert Ilıman xx, Murat Duruer xx, Stevanovic xx, Traore xx

Darıca Gençlerbirliği: Veysel Boz xx, Cem Tosun xx, Cafercan Aksu xx, Sinan Turan xx, Gökhan Erdoğan xx (Alper dk. 81 ?), İlyas Yılmazer xx, Aziz Kızılgün xx, Serhan Yılmaz xx (Gaffar dk. 63 x), İhsan Uğur Göktaş xx, Hayrullah Bilazer xx

Goller: Furkan Yaman (dk. 24), Mijailovic (dk. 84 pen.), Murat Duruer (dk. 90+4) (Kayserispor), Sinan Turan (dk. 65) (Darıca Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: İlyas, Cem Tosun (Darıca Gençlerbirliği)