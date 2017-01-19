Kayserispor’da transfer müjdesi

19 Ocak 2017 17:54

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 12 maddesi gereği Kayserispor'a getirilen transfer yasağı kaldırıldı.

Transfer yasağın kalkması ile birlikte sarı-kırmızılı takım daha önce anlaşma sağladığı 6 oyuncunun lisansını çıkarttı. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Akhisar Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kayserispor’a müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılı takıma getirilen transfer yasağı resmen kaldırıldı. Yapılan çalışmalar sonunda TFF'ye ödenmesi gereken yaklaşık 12 milyon TL civarındaki paranın ödenmesi ile Kayserispor'un transfer yasağı kalkmış oldu. Bu yasağın kalkmasından sonra Kayserispor, daha önce anlaşmaya vardığı Rajko Rotman, Raheem Lawal, Hakan Aslantaş, Güray Vural, Efe Halil Özarslan ve Douglas Ferreira'nın lisanslarını çıkardı. Bu altı oyuncu şans bulması halinde Akhisar Belediyespor maçında sarı-kırmızılı formayı giyecek.