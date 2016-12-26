26 Aralık 2016 17:41

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Nakoulma, sezon başından bu yana alacaklarını tahsil edemeyince sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Sezon başında Mersin İdman Yurdu'ndan transfer olan ve alacaklarını tahsil edemeyen Burkina Fasolu Nguımbe Prejuce Nakoulma menajeri aracılığı ile Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. Başvurduktan sonra Kayserispor Kulübü'ne gelen yazı sonrası kulüp yönetimi Nakoulma ile konuşup bugün için alacaklarını ödeyeceklerini belirtti. Bugün alacaklarını tahsil edemeyen Nakoulma sözleşmesinde yer alan özel madde gereği tek taraflı olarak sözleşmesini feshetti ve serbest kaldı.

Sözleşmesinde bulunan özel madde nedeniyle sözleşmesini fesheden Nakoulma'nın kentten ayrılarak Afrika Kupası'na katılmak üzerine ülkesine gittiği öğrenildi. Öte yandan Nakoulma'nın alacağı ücretin bu hafta içi ödenmesi halinde Afrika Kupası'nın ardından Kayseri'ye gelerek yeniden sözleşme imzalayacağı öğrenildi.