Kayserispor'da 6 transfer

19 Ocak 2017 20:12

Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, transfer krizinin sona erdiği ve 6 futbolcunun transfer edildiği belirtildi.

Açıklama şu şekilde:

"Bilindiği üzere, Kayserimizin çok önemli bir değeri olan Kayserispor'umuzu bulunduğu maddi-manevi büyük sıkıntılardan kurtarmak üzere fahri başkanlarımız sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte şehrin ileri gelenleri tarafından göreve davet edilen Dr. Erol Bedir 2017 yılbaşı itibari ile fahri olarak çalışmaya başlamış ve öncelikle mevcut kadrodaki futbolcuların durumuna el atmıştır. Dr. Erol Bedir çalışmaya başlamadan önce hemen tüm futbolcu kadrosu alacakları nedeniyle sözleşme fesih hakkına sahipken ,yapılan görüşme ve ödemeler sonucu önceden fesih işlemi yapan 2 futbolcu hariç (Nakoulma ve Mijailoviç ) diğer bütün futbolcular kadroda tutulmuştur.

Takımımızın puan açısından içerisinde bulunduğu durumun aşılması içinse takımın başına teknik direktör olarak Sergen Yalçın getirilmiş ve teknik heyetin yapmış olduğu tespitler sonucunda eksik yerlere transfer çalışması yapılmış ve 6 futbolcuyla anlaşılmış olup, 1-2 futbolcu ile de görüşmeler sürdürülmektedir.Takıma takviye için yapılan transfer görüşmeleri sırasında ortaya çıkan 12 milyon TL'lik federasyon borcu ise çok sürpriz bir şekilde karşımıza çıkmıştır. Yapılan transferlere lisans çıkarmak için bu bedelin federasyona 19.01.2017 tarihi itibariyle yatırılması ve SGK ve maliyeden de borçsuz kağıdının alınması da yasal zorunluluktur. Yapılan yoğun çalışmalar sonunda fahri başkanlarımız, Bakanımız Sn. Mehmet Özhaseki ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik'in yoğun gayretleri ve kendisini fahri görevli kabul eden Dr.Erol Bedir'in maddi manevi katkısı sonucu transfer ve lisans çıkarma işlemlerinin önündeki tüm engeller kaldırılmış ve mevcut kadromuza ilaveten Douglas Ferreira (Daglao), Adewole Raheem Lawal, Güray Vural, Rajko Rotman, Hakan Aslantaş, Efe Özaslan'ın transferleri gerçekleştirilmiş ve lisansları çıkartılarak teknik heyetin görev vermesi durumunda; 21.01.2017 tarihinde oynanacak olan Akhisar BelediyeSpor maçında görev yapmalarına bir engel kalmamıştır. İlave 1-2 transfer çalışmamızda devam etmekte olup, gerçekleştiğinde taraftarlarımıza duyurulacaktır. 24.01.2017 tarihinde teknik heyet ve fahri yönetim Kayseri'de toplanıp; izinden geç dönen ve henüz takım antrenmanlarına katılmamış olan oyuncumuz Welliton'un durumunu ve kadro şişkinliği söz konusu olur ise takımdan ayrılacaklarını durumunu belirleyecektir.

Özellikle son haftalarda ulusal ve yerel basın, değerli hemşerilerimiz ve taraftarlarımız tarafından yoğun bir şekilde takip edilmekte; yeni yönetim, çalışma şekli, şeffaflığı ve maddi manevi gayretleri nedeniyle büyük takdir toplamaktadır. Sevgili taraftarlarımızın motivasyonu ve şehrimizin desteği kulübümüzün arkasında olduğu müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk olmadığına inanıyoruz."