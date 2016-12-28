29 Aralık 2016, Perşembe
> Kayserispor > Kayserispor kupada mağlup

Kayserispor kupada mağlup

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu dördüncü maçında Darıca Gençlerbirliği, evinde ağırladığı Kayserispor’u 2-1'lik skorla mağlup etti.


28 Aralık 2016 16:25


Maçtan dakikalar

36. dakikada Sinan Turan’ın ortaladığı topa Selçuk Baştürk'ün yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

47. dakikada Darıca Gençlerbirliği'nin kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ahamada'dan dönen topu önünde bulan Cafercan Aksu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

49. dakikada hızlı gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında Abuzer Gaffar Toplu’nun şutunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

75. dakikada Murat Duruer’in kullandığı serbest vuruşta Anıl Karaer'in kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-1

Stat: Darıca 15 Temmuz Şehitleri Şehir Stadyumu

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Hakan Yemişkan xx, Yusuf Bozdoğan xx

Darıca Gençlerbirliği: Gökhan Köstereli xx, Alper Tursun xx, Selçuk Baştürk xx, Cem Tosun xx, Cafercan Aksu xxx, Sinan Turan xx, Gökhan Erdoğan xx (Murat Can Bölükbaşı dk. 67 x), İlyas Yılmazer xx, Abuzer Gaffar Toplu xx (Serhan Yılmaz dk. 74 x), Aziz Kızılgün xxx, Gökhan Solak xx (Metehan Yatkın dk. 80 x)

Kayserispor: Ali Nadhoim Ahamada x, Anıl Karaer xxx, Kubilay Sönmez xx, Furkan Yaman x (Kerim Can Güzeldal dk. 32 xx), Miladin Stevanovic xx, Murat Duruer xx, Mert Ilıman xx, Erdem Onur Beytaş x, Devlet Karataş x, Mert Özyıldırım xx, Srdan Mijaılovic xx

Goller: Selçuk Baştürk (dk. 36), Cafer Can Aksu (dk. 47) (Darıca Gençlerbirliği), Anıl Karaer (dk. 75) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Kerim Can Güzeldal (Kayserispor), Sinan Turan, Gökhan Solak (Darıca Gençlerbirliği)

Etiket: Kayserispor



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Beer-Sheva, Toto Kupası'nı müzesine götürdü

Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Beer-Sheva, Toto Kupası'nı müzesine götürdü

Adı Fenerbahçe ile anılan Depay'ın şok görüntüleri!

Adı Fenerbahçe ile anılan Depay'ın şok görüntüleri!

Mehmet Özbek, Rhodolfo için Çebi'den yardım istedi

Mehmet Özbek, Rhodolfo için Çebi'den yardım istedi

Chedjou'nun oynamak istediği takım

Chedjou'nun oynamak istediği takım


Kaan Ayhan için rakam belli oldu
Kerim Frei yurtdışını istedi
Salih'in menajerinden Sampdoria açıklaması
Eto'o'nun Beşiktaş'tan ilginç istekleri var
Juventus gönderirse Galatasaray Benatia için teklif yapacak
Sneijder: Rakibimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe değil

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Adı Fenerbahçe ile anılan Depay'ın şok görüntül...


EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe, Ben Arfa için ne kadar ödeyecek? Fenerbahçe, Ben Arfa için ne kadar ödeyecek? - Fenerbahçe'nin transferini bitirmek için büyük uğraş verd...
Advocaat, Taison için devreye girdi Advocaat, Taison için devreye girdi - Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan Taison'u arayan Dick Ad...
Şenol Güneş'in istediği isim: Riad Bajic Şenol Güneş'in istediği isim: Riad Bajic - Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, yönetimin Samuel E...
Sport 1 kanalından Galatasaray iddiası Sport 1 kanalından Galatasaray iddiası - Sport-1 kanalı Galatasaray'ın, Dinamo Kiev'le sözleşmesi ...
Salih Uçan'ın yeni takımı... Salih Uçan'ın yeni takımı... - Fenerbahçe'de beklentileri veremeyen Salih Uçan için sarı...
Fenerbahçe beş katını teklif etti Fenerbahçe beş katını teklif etti - Hatem Ben Arfa transferi için uğraş veren Fenerbahçe bir ...
Babel'in menajerinden Galatasaray hamlesi Babel'in menajerinden Galatasaray hamlesi - Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Ryan Babel, mena...
Hakan Şükür'ün Galatasaray mesajı şok etti Hakan Şükür'ün Galatasaray mesajı şok etti - Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Şükür, sosyal medyadan ...
Alman basınından Podolski için flaş iddia Alman basınından Podolski için flaş iddia - Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'nin Galatasaray'ın ...
''Fenerbahçe'den teklif aldı'' ''Fenerbahçe'den teklif aldı'' - Sven Göran Eriksson'un çalıştırdığı Çin 2. Ligi'nden Shen...