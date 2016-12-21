23 Aralık 2016, Cuma
> Kayserispor > Kayserispor 7 haftada 20 puan kaybetti

Kayserispor 7 haftada 20 puan kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta maçında deplasmanda Adanaspor'a 2-1 yenilerek 9 puan ile son sıraya demir atan Kayserispor'un son 7 haftadaki kötü performansı dikkat çekiyor.


21 Aralık 2016 11:49


Sarı-kırmızılılar oynadığı son 7 lig maçında sadece 1 beraberlik alarak muhtemel 21 puanın 20'sini sahada bıraktı.
Spor Toto Süper Lig'de en son ligin 8. haftasında deplasmanda Gaziantepspor'u 2-1 yenen Kayserispor, bu maçın ardından 7 haftadır galibiyete hasret bulunuyor. Bu süreçte oynadığı maçlarda 1 beraberlik, 6 yenilgi alan sarı-kırmızılı takım kalesinde 12 gol gördü. Rakip fileleri sadece 2 kez havalandırabilen Kayseri ekibi, tam 20 puan kaybetti.

Kötü seriye ligin 9. haftasında sahasında aldığı Antalyaspor yenilgisi ile başlayan Kayserispor ardından deplasmanda Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuç, sarı-kırmızılı takımın 7 haftalık süreçte gördüğü tek puan oldu. Ardından sırasıyla Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Adanaspor maçlarını kaybeden ekip son galibiyetini elde ettiği 8. haftada 8 puan ile 13. sırada yer alırken, 7 haftada toplayabildiği 1 puan ile tam 5 sıra gerileyerek son sıraya demir attı.

Evinde yok

Kayserispor'un 7 haftalık kötü serisinde özellikle iç sahada oynadığı maçlar dikkat çekti. 7 haftalık periyotta 4 maçını deplasmanda 3 maçını ise Kadir Has Stadı'nda oynayan sarı-kırmızılılar, bu üç maçta puan alamadığı gibi gol de atamadı. Tek puanını Ankara deplasmanında Osmanlıspor'dan alan sarı-kırmızılı takım, gollerini ise yine deplasmanda oynadığı Osmanlıspor ve Adanaspor maçlarında attı. Kayseri ekibi sahasında oynadığı Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarını kaybederken gol atamadı ve kalesinde toplam 4 gol gördü. Kayserispor, ligin ilk yarısına 25 Aralık Pazar günü 16.30'da oynayacağı Kardemir Karabükspor maçı ile nokta koyacak.

Etiket: Kayserispor



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Ryan Babel gerginliği bastı!

Ryan Babel gerginliği bastı!

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Caceres transferinde Muslera devreye girdi

Caceres transferinde Muslera devreye girdi

Sosa transferinde son dakika

Sosa transferinde son dakika


İşte Advocaat'ın B planı!
Talisca'dan müjde!
Cavanda ve Josue için 'yetersiz' raporu
Gomez'i 'Gelde UEFA'yı kaldıralım' diye ikna edecek
Kicker: Mathias Sammers, Galatasaray'a gidiyor
Bruma'dan Galatasaray'a kötü haber

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Ryan Babel gerginliği bastı!


EN ÇOK OKUNANLAR
Menemen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Menemen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Menemen Belediyespor i...
Galatasaray'a menajerinden sürpriz Jonathas teklifi Galatasaray'a menajerinden sürpriz Jonathas teklifi - Kolbeinn'in yerine Edu Vargas ile anlaşan ve Şilili golcü...
Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor - AS'ın Güney Amerika versiyonu Beşiktaş için Venezuela'nın...
Oumar Niasse, Trabzonspor yolunda Oumar Niasse, Trabzonspor yolunda - Everton'a kulüp tarihinin en pahalı üçüncü oyunsu olarak ...
10 numara için bir aday daha: Robin Quaison 10 numara için bir aday daha: Robin Quaison - Fenerbahçe'de 10 numara adaylarının ardı arkası kesilmiyo...
21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları 21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları - Milli Piyango İdaresi 21 Aralık 2016 şans topu çekilişind...
Martin Caceres için korkutan rakam Martin Caceres için korkutan rakam - Galatasaray'da stoper transferi için gündeme gelen isimle...
Çinliler Moussa Sow için çıldırdı Çinliler Moussa Sow için çıldırdı - Fenerbahçe'de eski günlerini hatırlatan Moussa Sow kıymet...
Galatasaray'da Dorin Rotariu heyecanı Galatasaray'da Dorin Rotariu heyecanı - Adı Galatasaray ile anılan Dorin Rotariu, sarı-kırmızılı ...
İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı Başakşehir mi? İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı Başakşehir mi? - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral...