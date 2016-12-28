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Kasımpaşa, İnegöl'ü deplasmanda mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta maçında Kasımpaşa, deplasmanda İnegölspor'u 3-1 yendi.


28 Aralık 2016 17:46


Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta maçında Kasımpaşa, deplasmanda İnegölspor'u 3-1 yendi.

22. dakikada soldan Turgut Doğan Şahin'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında kalecinin ileri çıkmasını iyi değerlendiren Pavelka, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1

37. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Turgut Doğan Şahin'in ortasında, altıpasta topla buluşan Batuhan Altıntaş topu filelerle buluşturdu: 0-2

43. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Turgut Doğan Şahin topla ceza sahası içerisine girdi. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu tekrar önünde bulan Turgut Doğan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3

Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle sonuçlandı.

57. dakikada sağ kanattan Oğuz Kocabal'ın ortasında, arka direkte Emre Okur'un kafayla indirdiği topu kale sahası önünde Emrah Dağ, ağlarla buluşturdu: 1-3

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: İnegöl

Hakemler: Serkan Tokat, Orkun Aktaş, Oğuz Terzi

İnegölspor: Şener Özcan, Lider Koç, Bilal Özdemir, Mustafa Vargel, Recep Yılmaz, Emrah Dağ, Oğuz Kocabal (Dk. 85 Ömer Faruk Gümüş), Ömürcan Yıldırımlı (Dk. 81 Enes Bayır), Mahmut Şeker (Dk. 65 Hasan Küçcük), Hacı Mustafa Karabulut, Emre Okur

Kasımpaşa: Kadem Burak Yaşar, Popov (Dk. 46 Hamit Yıldırım), Otigba, Bozhikov, Ferhat Kiraz, Pavelka (Dk. 46 Hakan Demir), Ahmet Ildız, Shala (Dk. 72 İsmail Ayaz), Turgut Doğan Şahin, Hasan Bilal, Batuhan Altıntaş

Goller: Dk. 22 Pavelka, Dk. 37 Batuhan Altıntaş, Dk. 43 Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa), Dk. 56 Emrah Dağ (İnegölspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Pavelka, Dk. 45 Popov, Dk. 65 Ahmed Ildız (Kasımpaşa), Dk. 74 Bilal Özdemir, Dk. 79 Mustafa Vargel, Dk. 86 Hacı Mustafa Karabulut, Dk. 89 Ömer Faruk Gümüş, Dk. 90 Lider Koç (İnegölspor)

Kaynak: A.A.

Etiket: kasımpaşa, inegölspor



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