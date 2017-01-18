18 Ocak 2017, Çarşamba
> Kasımpaşa > Kasımpaşa gol yağdırdı

Kasımpaşa gol yağdırdı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 5. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Sancaktepe Belediyespor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 6-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.


18 Ocak 2017 20:04

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 5. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Sancaktepe Belediyespor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 6-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Otigba’nın kafa ile indirdiği topu altıpasta önünde bulan Castro’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

16. dakikada Turgut Doğan’ın sol çaprazdan yaptığı ortada arka direkte Otigba’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

38. dakikada Turgut’un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Eduok’un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

42. dakikada Ahmet’ın pasında altıpasta topla buluşan Batuhan’ın kayarak yaptığı vuruşta top filelere gitti. 4-0

59. dakikada savunmanın hatasıyla topu önünde bulan Batuhan’ın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0.

61. dakikada sağ kanattan Onur’un ortaladığı topa Batuhan’ın dokunuşunda Adem’in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 6-0

70. dakikada Umut’un ortasında kaleci Eray’ın çizgiden çıkardığı top Adem’in önüne düşüyor. Adem’in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 6-1

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Özkan Çeliker xx, Gökmen Olgaç xx, Mehmet Yıldırım xx
Kasımpaşa: Eray xx, Otigba xxx, Bozhikov xx, Onur xx, Burak xx, Shala xx, Castro xxx (Hakan dk. 46 x), Turgut Doğan xxx (Kubilay dk. 68 x), Ahmet xx, Eduok xxx (Adem dk. 58 x), Batuhan xx
Yedekler: Burak, Hakan, Ali
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Sancaktepe Belediyespor: Mehmet xx, Erdinç xx, Caner xx, Bahadır xx, Samet xx, Süleyman xx (Ersin dk. 64 x), Selim xx, Umut xx, İrfan xx, Anıl xx (Alaattin dk. 46 x), Nuri xx
Yedekler: Abdullah, Gökhan, Abdulsamet, Umut, İlker
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
Goller: Castro (dk. 11), Otigba (dk. 16), Eduok (dk. 38), Batuhan (dk. 42 ve 59), Adem Büyük (dk. 61) (Kasımpaşa), Adem Büyük (dk. 70 k.k.) (Sancaktepe Belediyespor)
Sarı kart: Castro (Kasımpaşa)

Kaynak: İHA

Etiket: kasımpaşa, sancaktepe


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş için Fedor Smolov iddiası

Beşiktaş için Fedor Smolov iddiası

Beşiktaş'tan Tolgay, Galatasaray'dan Sneijder, Fenerbahçe'den ise...

Beşiktaş'tan Tolgay, Galatasaray'dan Sneijder, Fenerbahçe'den ise...

Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Afrika'da gençlerin peşinde

Galatasaray, Afrika'da gençlerin peşinde


Caner Koca kimdir?
Kadir Kaan Özdemir kimdir?
Savaş Polat kimdir?
Fenerbahçe, Sosa'dan vazgeçmiyor
"Fenerbahçe, Sydorchuk'la ilgileniyor"
Jose Sosa'nın menajerinden flaş transfer açklaması

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
18 Ocak Şans topu sonuçları


EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe herkes Sosa derken, Honda'yı mı alacak? Fenerbahçe herkes Sosa derken, Honda'yı mı alacak? - Milano'ya giden iki Fenerbahçeli yöneticinin Jose Sosa dı...
Mehmet Ekici, Fenerbahçe'ye gelmek için avukatını dinledi Mehmet Ekici, Fenerbahçe'ye gelmek için avukatını dinledi - Transferi yılına hikayesine dönen Mehmet Ekici konusunda ...
''Onu alacağıma Ekici, Fenerbahçe'ye bedavaya gitsin'' ''Onu alacağıma Ekici, Fenerbahçe'ye bedavaya gitsin'' - Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, Mehmet Ekici'ni...
Aatıf, Trabzonspor'a bu kez evet diyecek Aatıf, Trabzonspor'a bu kez evet diyecek - Fenerbahçeli Aatıf, Adanaspor maçında gördüğü tepkinin ar...
Aaron Hunt'ı Trabzonspor'a Fenerbahçe getirecek Aaron Hunt'ı Trabzonspor'a Fenerbahçe getirecek - Mehmet Ekici'ye veda etmeye hazırlanan Trabzonspor, bu oy...
Alanyaspor'da Ertuğrul Sağlam şoku! Alanyaspor'da Ertuğrul Sağlam şoku! - Aytemiz Alanyaspor ile Ertuğrul Sağlam arasında son dakik...
Lima'yı öneren menajere Aderlan Santos soruldu Lima'yı öneren menajere Aderlan Santos soruldu - Galatasaray'ın stoper listesine giren son isim Aderlan Sa...
Fenerbahçe'de deprem! Kadro dışı, para cezası... Fenerbahçe'de deprem! Kadro dışı, para cezası... - Fenerbahçe hafta sonunda Medipol Başakşehir'i konuk edece...
Trabzonspor'da Josue sürprizi Trabzonspor'da Josue sürprizi - Galatasaray'da forma giyen Josue, menajeri aracılığıyla T...
Talisca: Ben forvet değilim Talisca: Ben forvet değilim - Beşiktaş'ın genç yıldızı Talisca, yönetime forvet transfe...