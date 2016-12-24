24 Aralık 2016, Cumartesi
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Kartal'ın zirve inadı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Gaziantep Basketbol’u 67-60 yendi. Beşiktaş Sompo Japan ligdeki 10. galibiyetini elde ederken, Gaziantep Basketbol ise 9. kez sahadan mağlup ayrıldı.


24 Aralık 2016 17:36


Karşılaşmaya etkili başlayan Gaziantep Basketbol, ilk 4 dakikasında rakibine sayı şansı tanımadığı bölümde Rautins, Altan Erol ve Cherry’nin basketleriyle 8-0’lık seri yakaladı.

Mola dönüşü ilk sayılarını 4. dakika sonunda Muratcan Güler ile kaydeden Beşiktaş Sompo Japan, Thompson’ın basket faulden sağladığı 3 sayılık katkıyla rakibine 5-0’lık seriyle cevap verdi ve 6. dakika 8-5 misafir takım üstünlüğüyle geçildi. Sertaç Şanlı ve Weems’in basketleriyle seriyi 9-0’a çıkararak 9. dakikada maçta ilk defa öne geçen (9-8) siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 11-10 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ikinci periyodunda eşiktaş Sompo Japan, Clark ile sayılar üretirken, konuk ekip Ruzic ile cevap verdi ve 14. dakika 16-16 eşitlikle geçildi. Stimac ve Clark’ın sayılarıyla 17. dakikada farkı 5 sayıya (23-18) çıkaran ev sahibi ekip, periyot sonunda boyalı alanda Stimac ile skorlar üreterek farkı korudu ve soyunma odasına 31-24 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına Muratcan Güler ve Roll’un üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği isabetlerle giren Beşiktaş Sompo Japan, 23. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 39-29. Sert savunmasının ardından Roll ile skor üreten siyah-beyazlılar, son çeyreğe 50-41 önde girdi.

Mücadelenin son periyoduna Denmon’ın üç sayılık isabetiyle giren konuk ekip, farkı 6 sayıya indirdi: 50-44. Denmon ve Jefferson’ın skorlarıyla farkı azaltmaya çalışan misafir takıma Clark ile karşılık veren Beşiktaş Sompo Japan, kontrolü elinde tutarak karşılaşmayı 67-60 kazandı.

Maçın en skorer oyuncusu Gaziantep Basketbol formasıyla 21 sayı kaydeden Jefferson olurken, Beşiktaş Sompo Japan’da Clark’ın 20, Roll ve Stimac’ın 14’er sayısı galibiyete önemli katkı sağladı.

Etiket: Beşiktaş



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