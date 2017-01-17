Kartala iki forvet! Son Dakika Beşiktaş transfer haberleri 17 Ocak Salı

17 Ocak 2017 17:21

Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takım için yeni forvet isimleri gündemde. Leonardo Ulloa ile Marcelo Moreno'nun transferi gündemde. Şenol Güneş'ten transfer sorusuna cevap geldi. Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak'tan Mehmet Ekici açıklaması geldi. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri 17 Ocak Salı...



İŞTE İKİ YENİ FORVET ADAYI

Stoper ve sol kanat takviyesi yapan Beşiktaş, vazgeçtiği golcü transferi için Çin ve İngiltere liglerine göz dikti. Budkivsky, Eder ve Jackson Martinez gibi golcüleri takip eden yönetim kurulu; Leonardo Ulloa ile Marcelo Moreno’yu da listeye ekledi.



Menajerlerin önerdiği bu iki ismi yakından takip eden siyah-beyazlı yönetim ilk olarak Leicester City’de fazla şans bulamayan Leonardo Ulloa ile ilgilenmeye başladı.

Premier Lig’de yedek soyunan Arjantinli golcünün yanı sıra bonservisi elinde olan ve son olarak Çin’in Changchun Yatai takımında top koşturan Bolivyalı Marcelo Moreno ile de ilgilenen siyah-beyazlılar bir kaç gün içerisinde olumlu veya olumsuz forvet transferini noktalayacak.



GÜNEŞ'İN TRANSFER SORUSUNA CEVABI!

"Transferle ilgili bütün bilgileri başkanla paylaştım. Onun üzerine spekülasyon yapmıyorum. Şu anda eldeki oyuncularla iyi bir sonuç almaya çalışıyoruz. Tüm düşünceleri başkanla paylaşıyoruz."

BeinSports muhabiri Ömer Güvenç transfer ile ilgili olarak "Hocam santrafora ihtiyacınız var mı?" sorusunu sordu. Şenol Güneş, ise "Beni sıkıştırman gerekmez, bilgi alamazsın benden." cevabını verdi.

MEHMET EKİCİ AÇIKLAMASI

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, 2-0'lık Osmanlıspor galibiyet sonrası transferin en çok konuşulan ismi Mehmet Ekici'nin hala gündemlerinde olduğunu ve görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

2-0'lık Osmanlıspor galibiyetini değerlendiren Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, "Çok mutluyuz. Saha ve zemin şartları malum. Osmanlıspor da çok iyi bir takım. Çok iyi oynadık. 3 puanla döndüğümüz için çok mutluyuz. Harika bir galibiyet. Bundan sonra geriye dönüp baktığımızda şampiyonluk yarışında her puan altın değerinde." dedi.

Trabzonsporlu Mehmet Ekici'nin Beşiktaş'a verilmemesi halinde kendilerine 2 milyon Euro'luk bir tazminat ödeneceği yönündeki soruyu yanıtlamaktan çekinen Albayrak, "Transfer konusunu konuşmayalım. Bugünkü maçın keyfini çıkaralım. Çok önemli bir 3 puan aldık. Transferle ilgili konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.



"Ancak daha sonra Mehmet Ekici hala gündeminizde mi? sorusuna ise Albayrak, "Hala gündemimizde." yanıtını verdi. "Beşiktaş'a gelmek istemediği yönünde haberler çıkıyor. Görüşme olacak mı?" sorusuna ise Albayrak, "Onlar spekülasyon. Mehmet Ekici gündemimizde ve görüşüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.



ERSAN GÜLÜM ŞOKU

Beşiktaş’ın geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde gündemine giren eski oyuncusu Ersan Gülüm’ün yeniden takıma dönmesine kesin gözüyle bakılıyordu...

Çin’in Hebei China Fortune takımına 7 milyon Euro’ya sattığı başarılı stoperi alacaklarına karşın serbest kalacak olması nedeniyle bedavaya transfer etmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, son dakika pürüzü ile şoke oldu.

Hebei Fortune yöneticilerinin Ersan Gülüm’ü bedava bırakmama kararı aldığı ve Beşiktaş’tan bonservis bedeli talep ettikleri ortaya çıktı...

Beşiktaş bonservis ödemek istemiyor

Bu gelişmelerin ardından Siyah-Beyazlı kurmaylar ile Çin kulübü yetkilileri görüşmelerini sıklaştırdı. Ersan’ın da devreye girerek Çinliler’i bonservisini bedava vermeleri konusunda ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Matej Mitrovic’i ciddi paralara transfer eden Beşiktaş yönetiminin Ersan Gülüm için de para ödemeye sıcak bakmadığı belirtildi.

Ortaya çıkan pürüzün giderilmesi ve Ersan’ın bedelsiz transfer alınabilmesi halinde transferin gerçekleşeceği kaydedildi. (Habertürk)



BEŞİKTAŞ'TA GELENLER

1- Matej Mitrovic

2- Ryan Babel

BEŞİKTAŞ'TA GİDENLER

1- Olcay Şahan

AYRILMASI GÜNDEMDE OLANLAR

1- Ömer Şişmanoğlu

2- Veli Kavlak

3- Rhodolfo

4- Kerim Frei

BEŞİKTAŞ'A GELMESİ GÜNDEMDE OLANLAR

1- Jackson Martinez (Forvet)

2- Eduard Sobol (Sol bek)

3- Eder (Forvet)

4- Budkivsky

5- Mehmet Ekici

6- Ersan Adem Gülüm