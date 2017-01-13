Kartal'a dev golcü! Beşiktaş transfer haberleri 13 Ocak Cuma

13 Ocak 2017 11:06

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş Jackson Martinez'i kiralamaya çok yakın. Siyah-beyazlı takımda sol bek ve Mehmet Ekici ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Mehmet Ekici'nin sezon sonunda Fenerbahçe'ye gitmesi gündemde. Kartalda Olcay Şahan'ın ardından yeni ayrılıkların da yaşanması bekleniyor. İşte Beşiktaş'ın transferinde yaşanan son gelişmelerin tamamı...

MEHMET EKİCİ'DEN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Mehmet Ekici için son dakikada Beşiktaş da devreye girmişti. Trabzonspor’un, “Bizden yana sıkıntı yok. Ekici’yi siz ikna edin” demesinin ardından Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki oyuncu için hareke geçti.

Bu sırada Bordo-Mavililer, Fenerbahçe’nin 500 bin Euro’luk teklifine cevap vermeyip, zaman kazanmaya çalıştı.

Ancak Ekici, Kara Kartal’a, “Ben tercihimi Fenerbahçe’den yana kullandım, onlara da söz verdim. Ya şimdi ya da sezon sonunda Fenerbahçe’de kariyerime devam edeceğim” yanıtını gönderdi.

JACKSON MARTINEZ BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR

30 yaşındaki forveti sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katmayı planlayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve kurmayları, bu doğrultuda Guangzhou ile pazarlıklara hemen başladı. Porto’da harikalar yarattıktan sonra Atletico Madrid’e transfer olan ve buradan da Uzak Doğu’ya geçen Kolombiyalı oyuncu için menacer Jorge Mendes’ten yardım alan Siyah-Beyazlılar’ın, bir şekilde Çinliler’i ikna edip, 6 aylığına Jackson’a formayı giydirmek istediği öğrenildi.

PLASE BUDKIVSKY

Golcü transferinde Samuel Eto’o’dan sonra eldeki alternatiflere yönelen fakat istediği forveti bir türlü bulamayan Beşiktaş Yönetimi, bonservisi Shakhtar Donetks’te olan Budkivsky’yi bekletmeye devam ediyor.

24 yaşındaki yetenekli oyuncu için Ukrayna kulübü ile anlaşmaya yakın olan siyah-beyazlılar, Jackson Martinez seçeneğinden ise bir hayli uzaklaştı. Kolombiyalı oyuncunun sakatlığının ay sonunda geçecek olması nedeniyle Martinez’e soğuk bakan yönetim, diğer golcülerle yaptığı görüşmeler için Budkivsky’yi bir süre daha bekletecek. (Milliyet)

EDER DE GÜNDEMDE

Beşiktaş, forvet mevkiine yapacağı transfer için görüşmelerini sürdürüyor. Lille forması giyen Eder, Çin kulübü Guangzhou Evergrande’in futbolcusu Martinez ve Schalke’de oynayan Huntelaar üzerinde duran siyah-beyazlıların bu üç oyuncudan birisini kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi. Söz konusu isimler arasında Eder ön plana çıkarken, Martinez’e yüksek maliyeti, Huntelaar’a da ilerleyen yaşı nedeniyle alternatif gözüyle bakılıyor. Beşiktaş yönetiminin maliyeti düşük tutmak için forvet transferini kiralama yoluyla gerçekleştirmek istediği öğrenildi. (Sabah)

RHODOLFO AYRILIYOR

Beşiktaş'a geçen sezonun başında Gremio’dan gelen Rhodolfo’nun, Türkiye’den ayrılmak istediği öğrenildi. Yaşadığı ağır sakatlığın ardından teknik direktör Şenol Güneş’in de fazla şans vermediği 30 yaşındaki savunma oyuncusunun, devre arasında ülkesine dönmek istediği bildirildi.

İŞTE SOBOL'UN MALİYETİ

Beşiktaş’ın, sol bek bölgesine takviye için düşündüğü oyunculardan biri olan Eduard Sobol için kulübü Shakhtar Donetsk’e son teklif yapıldı. Zorya’da kiralık olarak oynayan Sobol için Shakhtar’a 1.5 milyon Euro’luk bir rakam önerildiği bildirildi. Hatırlanacağı gibi Sobol, menaceri aracılığıyla Beşiktaş’a gelmeyi çok istediğini ifade etmişti.

BEŞİKTAŞ'TA GELENLER

1- Matej Mitrovic

2- Ersan Adem Gülüm

3- Ryan Babel

BEŞİKTAŞ'TA GİDENLER

1- Olcay Şahan

AYRILMASI GÜNDEMDE OLANLAR

1- Ömer Şişmanoğlu

2- Veli Kavlak

3- Rhodolfo

4- Kerim Frei

BEŞİKTAŞ'A GELMESİ GÜNDEMDE OLANLAR

1- Jackson Martinez (Forvet)

2- Eduard Sobol (Sol bek)

3- Eder (Forvet)

4- Budkivsky

5- Mehmet Ekici