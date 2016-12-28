28 Aralık 2016 19:13

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karşıyaka, teknik direktör Turgut Uçar ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Karşıyaka Spor Kulübü İkinci Başkanı Yener Eyüboğlu, kulüpteki imza töreninde yaptığı açıklamada "Birlikte oturduğumuzda aldığımız elektrik, Karşıyaka'yı ve takımı biliyor oluşu, onunla bu yola girmemizde büyük etken. Onunla çalışmak büyük keyif verecek." ifadelerini kullandı.

Turgut Uçar ise Karşıyaka'da tekrar görev almanın gurur verici olduğunu belirtti.

Karşıyaka'nın büyük bir camia olduğunu aktaran Uçar, "Hedefimiz üst lige çıkmak, başka bir hedef olamaz. Takım zaten bu hedefin içinde, futbolcularımızla birlikte çalışıp hedefimizi gerçekleştireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Futbolculuk döneminde Karşıyaka forması giyen Turgut Uçar, takımda 2006-2007 ve 2010-2011 sezonlarında da teknik direktörlük yapmıştı.