Karşıyaka filede evinde 7'de 7 yaptı

25 Aralık 2016 14:25

Karşıyaka, iç sahada da 7'de 7 yaparak evindeki namağlup unvanını sürdürdü. Tamamı altyapısından yetişen kadrosuyla yabancı transferi yapmadan mücadele eden yeşil kırmızılılar, "Original 1912" pankartının önünde poz vererek bu başarısına dikkat çekti.

Oynadığı 13 maçta 10 galibiyet elde ederek 30 puan toplayan Karşıyaka, devre arasına 35 puanlı lider Beylikdüzü Voleybol ve 32 puanlı zirve takipçisi Alaşehir Belediyespor'un ardından 3'üncü sırada girdi. İkinci yarının ilk sınavında deplasmanda 3-1 yenildiği Alaşehir'le 8 Ocak'ta bu kez evinde kozlarını paylaşacak.