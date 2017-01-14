Karşılıklı gol olur

35.472 kişi kapasiteli Parc Des Sports Stadium Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ruddy Buquet yönetecek.
Ev sahibi takımda Alexis Blin, Yroundu Musavu-King, misafir takımda ise Nicolaj Thomsen sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
İki Takım Arasında Oynanan Son 10 Resmi Maçta:
3 maçı Toulouse kazanırken, 7 maç berabere bitti.Nantes bu maçlarda galibiyet elde edemedi.
Toulouse 10 gol atarken, Nantes 7 golle karşılık verdi.
8 maç 2,5 gol altında, 2 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
7 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
7 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.
Toulouse 6 ve Nantes 2 maçta ilk golü atan taraf oldular.