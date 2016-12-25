Karşılıklı gol olur

33.000 kişi kapasiteli Antalya Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Ev sahibi takımda Charles Fernando, Zeki Yıldırım cezaları, misafir takımda ise Franck Etoundi, Onur Ural, Abdullah Durak, Adem Büyük, Eray Birniçan sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
İki Takım Arasında Oynanan Son 10 Resmi Maçta:
Antalyaspor 4, Kasımpaşa 2 galibiyet elde ederken 4 maç beraberlikle sonuçlandı.
Antalyaspor 16 gol atarken, Kasımpaşa 13 golle karşılık verdi.
5 maç 2,5 gol altında, 5 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
7 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.
Antalyaspor 4 ve Kasımpaşa 5 maçta ilk golü atan taraf oldular.