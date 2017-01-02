03 Ocak 2017, Salı
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Kardemir Karabükspor'da Traore takımdan ayrılıyor

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, en fazla gol atan oyuncuları Traore'nin takımdan ayrılacağını belirterek, "Traore 2'nci yarı bizimle olmayacak" dedi. Gül, kadro dışı bırakılan İshak Doğan'ın da affedildiğini açıkladı.


02 Ocak 2017 17:24


Asbaşkan Gül, devre arası transfer çalışmalarını sürdürdüklerini, takımın en fazla gol atan futbolcusu olan orta saha oyuncusu Abdou Razack Traore’ye yurt dışından teklifler geldiğini söyledi. Gül, "Traore 2’nci yarı bizimle olmayacak. Kendisi gitmek istiyor.

Bunun yanında kaleci Adirano ve defans oyuncusu Hakan Aslantaş’a takım bulmalarını istedik. Defans oyuncumuz Rodic’i Sırbistan liginden bir takıma kiralık vereceğiz" dedi.

Tolgü Gül, defans oyuncusu İshak Doğan'ın, sezon başı hazırlıkları sırasında mutsuz olduğunu söyleyince kadro dışı bırakıldığını hatırlatarak, "İshak Doğan, yardımcı hocamız nezaretinde antrenmanlarını sürdürüyordu. Hocamız 2’nci yarı kampında kendisini görmek istedi. 3 Ocak’ta başlayacak Antalya Belek kampımıza katılacak. Ön anlaşma imzaladığımız Ukrayna’lı kaleci Rybka ve golcü oyuncu Seleznyov ile birlikte tedavisi biten Alex de kampta olacak. 2 transfer daha yaparak ara transfer dönemini kapatmak istiyoruz" dedi.

Etiket: Karabükspor, Traore



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