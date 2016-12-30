Kardemir Karabükspor'da transfer çalışmaları

30 Aralık 2016 18:51

Tankut, gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer konusunda teknik direktör Igor Tudor ve ekibinin görüşlerinin çok önemli olduğunu, onların görüşleri doğrultusunda hareket edildiğini söyledi.

"Ligin ilk bölümünde eksik gördüğümüz ve sakatlık nedeniyle aksama yaşanan alanlara transfer yapılacak." diyen Tankut, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızı ara transfer dönemi gelmeden başlattık. Ön görüşme imzaladığımız oyuncular oldu. Shakhtar Donetsk'ten forvet Yevhen Seleznyov ve Dinamo Kiev takımından kaleci Oleksandr Rybka ile ön protokol imzaladık. Bu oyuncular takımın devre arası kampına katılacak. Hocamızın istediği bir iki alan daha var. İmkanlarımız dahilinde çalışmalarımız devam ediyor."