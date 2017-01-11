11 Ocak 2017, Çarşamba
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Karavaev'in yeni ismini Advocaat koydu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Karavaev yine röportaj verdi. Konuşmayı çok seven Ukraynalı oyuncu bu kez de ülkesinden Segdonya'ya konuştu.


11 Ocak 2017 00:54

Karavaev, ''Fenerbahçe'de bana Roman tercümanlık yapıyor. Hasan Ali ve Şener bana en yakın davranan isimler oldular. Lens de bana iyi davrandı. Takım otobüsünde beraber yolculuk yapabileceğimizi söyledi. Advocaat, bana sağ ortada sıkıtısı olduğundan bahsetti. Beni bu bölgede kullanacak. Sağda Lens ile beraber oynayacağız'' dedi.

Sözlerine devam eden Karavaev, ''Advocaat göründüğü gibi sert biri değil. Sürekli espri yapıyor. Takım arkadaşlarım benden ismimim zorluğu nedeniyle kolay bir isim istediler. Ben de onlara, 'Olex, Olexander, Kara ve Sasha' isimlerini verdim. Advocaat, Sasha isminde karar kıldı. Bu nedenle takım arkadaşlarım da beni bu isimle çağırıyor. Türkçe'de ilk öğrendiğim kelimeler ise ''Merhaba'' ve ''teşekkür ederim'' oldu.

Karavaev, İstanbul'daki terör saldırılarına konu gelince ise, ''Ben Kiev'de savaştan 200 km uzakta yaşıyordum'' diye konuştu.

Kaynak: Segdonya

Etiket: karavaev, fenerbahçe


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