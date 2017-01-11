Karavaev: Fenerbahçe'ye gelmeden önce korkuyordum

12 Ocak 2017 01:32

Fenerbahçe'nin yeni transferi Alex Karavaev, sarı-lacivertlilere transfer süreci hakkında konuştu.

Hergün farklı bir röportaj veren Ukraynalı oyuncu bugün de, ''beni harika bir ekip bekliyordu. Gelmeden önce biraz endişeliydim. Çünkü çok fazla yıldızın yer aldığı bir ekipti. Ama oyuncuların misafirperver ve dostça tavırları bu korkumun yersiz olduğunu gösterdi. Sahadaki ekip bana çok yardımcı oluypr. Kimse ağlamıyor, kimse canını birşeye sıkmıyor. Sadece kazanmak için erkes birbirine yardımcı oluyor. Daha ilk maçımda büyük bir hata yaptım. Ama kimse birşey demedi. Attığım golden sonrada herkes tebrik etti. Sadece pozitif destek aldım. Burada Advocaat beni çağırdı ve futbolumdan memnun olduğunu söyledi'' açıklamalarını yaptı.