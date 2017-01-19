Karabükspor - Galatasaray maçı hangi gün, hangi kanalda?

19 Ocak 2017 15:50

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 16 puan çıkartan ve şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray bu hafta sonu Kardemir Karabükspor deplasmanına konuk oluyor.

Bu sezon deplasmanda sadece Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray rakibini yenerek zirve yarışını yakından sürdürmenin peşinde.

4 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta son veren Karabükspor ise sahasında seri yakalamak istiyor. Ligin ilk yarısında iki ekip arasında oynanan maçı Galatasaray TT Arena'da 1-0 kazanmıştı.

Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Tarık Ongun yapacak.

Karabükspor-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Karabükspor - Galatasaray maçı 21 ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Ev sahibi takımda Rybka, Skulason, Alexe ve Ermin Zec'in sakatlıkları bulunurken cezalı oyuncu yok.

Galatasaray'da ise Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci, Cavanda, Semih Kaya, Serdar Aziz ve Eray İşcan'ın sakatlıkları bulunuyor. Wesley Sneijder ise cezası nedeniyle Karabükspor'a karşı forma giyemeyecek.

Karabük ile Galatasaray arasında 18. randevu

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 17 maçtan 10’unu Galatasaray, 2’sini Kardemir Karabükspor kazandı, 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray’ın 29 golüne, Kardemir Karabükspor 13 golle yanıt verdi.



Bilet fiyatları belli oldu

Öte yandan 21 Ocak Cumartesi saat 19.00’da Dr. Necmettin Şeyhoğlu stadında başlayacak olan Kardemir Karabükspor - Galatasaray maçının bilet fiyatları da belli oldu. Karabükspor yönetimi tarafından yapılan açıklamada bilet fiyatları ise şu şekilde; Kuzey - Güney kale arkası 50 TL, Maraton alt ve üst 60 TL, Kapalı tribün alt ve üst kat 75 TL, misafir tribün alt ve üst kat ise 50 TL."

Karabük’teki maçlar

İki takım arasında Karabük’te yapılan 7 lig maçından 3’ünü Galatasaray, 1 karşılaşmayı da Kardemir Karabükspor kazandı. 3 maç ise beraberlikle bitti. Karabük ekibi 4 gol atarken, Galatasaray ise deplasmanda rakibinin fileleri 8 kez havalandırabildi.

Kardemir Karabükspor ile Galatasaray arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1993-1994

Galatasaray - Kardemir Karabükspor 0-0

Kardemir Karabükspor - Galatasaray 0-0

1997-1998

Galatasaray - Kardemir Karabükspor 3-0

Kardemir Karabükspor - Galatasaray 2-3 (İzmir’de)

1998-1999

Kardemir Karabükspor - Galatasaray 0-3

Galatasaray - Kardemir Karabükspor 2-0

2010-2011

Kardemir Karabükspor - Galatasaray 2-1

Galatasaray - Kardemir Karabükspor 0-0

2011-2012

Kardemir Karabükspor - Galatasaray 1-1

Galatasaray - Kardemir Karabükspor 5-1

2012-2013

Galatasaray - Kardemir Karabükspor 1-3

Kardemir Karabükspor - Galatasaray 0-1

2013-2014

Galatasaray - Kardemir Karabükspor 2-1

Kardemir Karabükspor - Galatasaray 0-0

2014-2015

Kardemir Karabükspor - Galatasaray 1-2

Galatasaray - Kardemir Karabükspor 4-2

2016-2017

Galatasaray - Kardemir Karabükspor 1-0