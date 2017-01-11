Kar durdu, temizlik başladı

11 Ocak 2017 14:07

STADYUMUN ÇATISINDA DA KAR BİRİKTİ

Beşiktaş'ın Dolmabahçe'deki stadyumu Vodafone Arena'da yağan kardan nasibini aldı. Modern stadyumun çatısında tonlarca kar biriktiği görüldü. Kar nedeniyle stadyumun çatısı üzerine kırmızı renkte yazılan stadyum isimleri büyük ölçüde kayboldu.

KARIN DURMASI ÜZERİNE TEMİZLEME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Vodofane Arena'nın çatısında biriken kar yağışın bitmesi ile birlikte temizlenmeye başlandı. İstanbul'da etkisi artıran kar yağışının erimeye yüz tutmasın rağmen, bazı işyeri ve yüksek binalarda çatı temizleme işlemi hızla sürüyor. Entebe denilen modern bir teknoloji ile hayata geçirilen çatının karla kaplı olması ise kulüp yetkililerini harekete geçirdi. Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) görüntülediği Vodafone Arena'nın çatısı hakkında bilgi veren Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Yönlendirmemizi yaptık. Gereken çalışmalar ve kontroller hayata geçirildi dedi.