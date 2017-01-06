Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'in oğlu futbolcu

06 Ocak 2017 09:54

İzmir Adliyesi'nde teröristleri durdurarak tarihe geçen ve büyük bir kahramanlık gösteren Polis memuru Fethi Sekin'in oğlunun bir dönem Altınordu alt yapısında oynadığı daha sonra Altay'a geçtiği ortaya çıktı.

Polis memuru Fethi Sekin İzmir'de gerçekleşen saldırıda büyük bir katliamın önüne geçti. Türkiye, Uzun namlulu silahlı teröristleri beylik tabancası ile durduran ancak hain teröristin açtığı ateş sonucu şehit düşen kahraman polis Fethi Sekin'i konuşuyor.

3 çocuk babası olan Fethi Sekin'in küçük oğlunun Altınordu Futbol Kulübü'nün alt yapısında oynadığı öğrenildi. Sekin'in oğlu daha sonra Altay'a geçiş yaptı. Kahraman polis'in facebook hesabında paylaştığı fotoğraflarda oğlunu tribünden polis üniformasıyla izlediği görüldü.

Bu arada sosyal medyada bir çok taraftar Fethi Sekin'in oğlunun büyük kulüplerden birinin alt yapısına kazandırılması yönünde paylaşımlar yapıyor.

Galatasaraylı taraftarlar #FethiSekininOğluGalatasaraya TT çalışması başlattı.