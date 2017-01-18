Kadir Kaan Özdemir kimdir?

18 Ocak 2017 19:08

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçında ilk 11'de yer alan Kadir ismi dikkat çekti.

Fenerbahçeli taraftarlar, ''bu Kadir kim?'' diye soru sorarken, genç oyuncunun sarı-lacivertli takımın U19 takımında yer aldığı öğrenildi.

2013 yılında Fenerbahçe altyapısına gelen Kadir Kaan Özdemir, sol ayaklı bir stoper. Yani Türkiye'de neredeyse tüm takımlarım bulmakta zorlandığı bir özelliğe sahip.

Kadir Kaan Özdemir, henüz 18 yaşında ve 1.81 boyunda. Kadir Kaan Özdemir, stoper mevkisinde ve önliberoda forma giyiyor.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde U19 Takımı'nda forma giyen 1998 doğumlu milli oyuncusu Kadir Kaan Özdemir ile 3 senelik profesyonel sözleşme imzalamıştı.