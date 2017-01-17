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Kadın menajerden Fenerbahçe'ye Alisson teklifi

İran Milli Takımı'nın eski yıldızlarından Mehdi Mahdavikia'nın menajerlik yapan eşi Samira Samii, Fenerbahçe'ye Alisson ismini önerdi.


17 Ocak 2017 08:25

Fenerbahçe'de 10 numara transferi için gündeme gelen isimlerden olan Jose Sosa konusunda iki yönetici Milano'ya giderken kulübe de farklı isimler önerilmeye devam ediyor.

Listeye giren son alternatif isim İran Milli Takımı'nın eski yıldızlarından Mehdi Mahdavikia'nın menajerlik yapan eşi Samira Samii'den geldi. Samii, Cruzeiro'da oynayan Alisson'u önerdi. Yetenekleri sayesinde Brezilya'da kendisine Alishow denilen 23 yaşındaki oyuncunun haklarını elinde bulunduran İranlı kadın menajer transferin istenilmesi durumunda kiralama opsiyonuyla da bitirilebileceğini aktardı.

Alisson'u Brezilya'da izleyen Fenerbahçe'nin scout ekibinin vereceği rapor sambacının gelip gelmeyeceğini netleştirecek.

Alisson kimdir?

23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Alisson, Cruzeiro'nun altyapısında yetişti. Alisson, kısa süre Vasco da Gama macerası dışında başka bir takımda forma giymedi.

Kariyerinde 66 maça çıkan Alisson 11 gol atıp, 9 asist gerçekleştirdi. Alisson'un transfermarkt değeri 2.75 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Fotospor

Etiket: alisson, fenerbahçe


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