29 Aralık 2016 00:41

Galatasaray ve Trabzonspor ile adı anılan gurbetçi oyuncu Kaan Ayhan için rakam belli oldu.

Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Kaan Ayhan'ın sözleşmesinde 1.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin bulunduğu iddia edildi.

Kaan Ayhan kimdir?

Kaan Ayhan henüz 21 yaşında. Stoper mevkisinde görev alan Kaan Ayhan, Almanya'da Fortuna Düsseldorf takımında forma giyiyor. Schalke altyapısında yetişen Kaan Ayhan, bu transfer döneminde Fortuna Düsseldorf'a transfer oldu. Kaan Ayhan, stoper dışında sağ bek ve önlibero da forma giyebiliyor.

Kaan Ayhan, bu sezon takımıyla 12 maça çıktı. Kaan Ayhan'ın sözleşmesi ise 2018 yılında bitiyor.