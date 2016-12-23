Juventus-Milan maçı hangi kanalda saat kaçta?

23 Aralık 2016 15:04

İtalya'nın iki devi Juventus ve Milan Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Geçen sezon şampiyon olan ve kupayı müzesine götüren Juventus, kupada final oynadığı Milan ile İtalya'nın en büyük kupası için mücadele edecek. İki ekip arasında bu sezon ligde oynanan karşılaşmayı Milan sahasında 1-0 kazanmayı başarmıştı.

Juventus'ta sakatlıkları bulunan Leanordo Bonucci ve Dani Alves maçta forma giyemeyecek. Milan'da Riccardo Montolivo, Davide Calabria ve Matias Fernandez'in sakatlıkları devam ediyor.

Jassim Bin Hamad Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 19.30'da başlayacak karşılaşma Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

JUVENTUS: Buffon, Barzagli, Rugani, Chiellini, Sandro, Khedira, Marchisio, Sturaro, Pjanic, Dybala, Higuain

MILAN: Donnarumma, Abate, Ramagnoli, Paletta, Sciglio, Kucka, Locatelli, Bertolacci, Suso, Bacca, Bonaventura