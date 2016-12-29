29 Aralık 2016, Perşembe
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Juventus gönderirse Galatasaray Benatia için teklif yapacak

Stoper transferi için büyük uğraş veren Galatasaray gözünü Juventus'ta kiralık olarak forma giyen Mehdi Benatia'ya dikti.


29 Aralık 2016 01:07


Stoper arayışlarını tam gaz sürdüren Galatasaray gözünü sürpriz bir isme dikti... sezonun ilk yarısını Juventus'ta kiralık geçiren Medhi Benatia.

Torino ekibinde beklentileri karşılayamayan ve devre arasında Bayern'e geri döneceği konuşulan Benatia için sarı-kırmızılıların beklemede olduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın Bayern Münih'e Fas Milli Takımı'nın kaptanını kiralamak için teklif yapacağı iddia edildi.

Mehdi Benatia kimdir?

29 yaşındaki ve 1.90 boyundaki Fransız stoper Benatia, Marsilya altyapısında yetişti. Marsilya A takımına kadar yükselen Benatia, birçok takıma kiralık olarak gönderildi.

Fransa'da Marsilya, FC Tours, Lorient ve Clermont Foot takımlarının formasını giyen Benatia'nın yolu 2010 yılında İtalya'ya düştü.

İtalya'da ilk olarak Udinese'ye transfer olan Benatia, oradan Roma'ya gitti. Roma'da geçirdiği bir sezonun ardından Bayern Münih'e geldi. Bayern Münih, Benatia için Roma'ya 28 milyon Euro ödedi.

Bayern Münih'de iki sezon kalan Benatia, bu sezon başında Juventus'a kiralandı. Benatia, Juventus takımıyla bu sezon sadece 10 maça çıktı.

Mehdi Benatia'nın güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Fotospor

Etiket: mehdi benatia



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