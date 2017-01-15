Juventus favori

47.300 kişi kapasiteli Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Luca Banti yönetecek.
Ev sahibi takımda Bartlomiej Dragowski sakatlığı, misafir takımda ise Daniel Alves sakatlığı; Stephan Lichtsteiner cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
İki Takım Arasında Oynanan Son 10 Resmi Maçta:
Fiorentina 1, Juventus 7 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.
Fiorentina 8 gol atarken, Juventus 17 golle karşılık verdi.
4 maç 2,5 gol altında, 6 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
6 maçta karşılıklı gol olurken, 4 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.
Fiorentina 3 ve Juventus 6 maçta ilk golü atan taraf oldular.