22 Aralık 2016 00:04

Jose Sosa için Estudiantes Kulübü Başkan Yardımcısı Osvaldo Lombardi, Gol Radio Clasic'e açıklamalar yaptı. Lombardi, ''Biz Sosa için çaba gösteriyoruz. Ancak bu ne yapabileceğimizle sınırlı. Kendisini satın almak isteriz ama ancak kiralayabiliriz'' sözlerini kullandı.

Beşiktaş'a olumsuz cevap verdi

Bu arada NTV Spor tarafından Sosa'nın Beşiktaş'a, ''28 Aralık'ta Arjantin'de düğünüm var. Daha sonra İtalya'ya dönerek Milan için oynamaya devam edeceğim. Teklifiniz için teşekkür ederim ama Milan'a transfer olduktan 6 ay sonra geri dönmeyi düşünmüyorum. Kulübümün bana yaptığı yatırmın karşılığını vermek istiyorum'' şeklinde cevap verdiği iddia edildi.

Bu sezon Serie A'da 6 kez Milan forması giyen Arjantinli, skora katkı sağlayamadı. Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğuna önemli paya sahip olan Sosa, görev yaptığı 41 maçta 9 gol-12 asistlik performans sergilemişti.