14 Ocak 2017, Cumartesi
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Jose Sosa bombası

Sezon başında Beşiktaş'tan İtalyan devi Milan'a transfer olan Jose Sosa, İtalyan ekibinden ayrılabilir. Çin kulüpleri Arjantinli yıldızın peşine düştü.


14 Ocak 2017 18:33

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Milan'a 7.5 milyon euro bedelle transfer olan Arjantinli Sosa, İtalyanların beklediği performansı bir türlü gösteremedi.

Milan'da bütün turnuvalarda toplam sadece 395 dakika süre alan Sosa, 18 yaşındaki Manuel Locatelli'nin gerisinde kaldı ve yedek kulübesine mahkum oldu.

Burak Yılmaz'ın takım arkadaşı olabilir

İtalya basınında çıkan haberlere göre; Çin kulüpleri Sosa için Milan'a teklif yapacak. Ersan'ın eski takımı Hebei China Fortune ve Burak Yılmaz'ın takımı Beijing Guoan, jose Sosa ile ilgileniyor. Arjantinli'nin menajeri Favio Bilardo önümüzdeki hafta italya'da Milan ile bir göüşme gerçekleştirecek.

Milan, Jose Sosa'yı satmaya sıcak bakarken Çin kulüpleri hem Milan hem de Sosa'nın parasal isteklerini karşılayabilecek güçte. Milan, Jose Sosa'yı devre arası transfer dönemi bitmeden Çin'e yollayabilir.

Fenerbahçe, Jose Sosa'yı transfer etmek istemiş ancak Arjantinli futbolcu Türkiye'ye geri dönmeye sıcak bakmamıştı.

Etiket: jose sosa


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