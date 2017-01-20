Jonathan Calleri'den Galatasaray'a kötü haber... Las Palmas'la imzalıyor!

20 Ocak 2017 14:31

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da, yönetim kurulu üyesi Levent Nazifoğlu, West Ham United forveti Jonathan Calleri'nin gündemdeki isimlerden birisi olduğunu açıklamıştı.

23 yaşındaki futbolcunun babası Guillermo Calleri de Alaves, Leganes, Sampdoria, Galatasaray ve PSV'den transfer teklifi aldıklarını doğrulamıştı.

Oyuncunun menajerlik haklarını da elinde bulunduran baba Calleri, Marca gazetesine yaptığı açıklamada, sezonun geri kalanında Las Palmas forması giymek istediklerini söylerken, ''Transfer kısa süre içinde sonuçlanacaktır. Bugün veya yarın kararımızı vereceğiz'' diye konuştu.