Jonathan Calleri atağı

11 Ocak 2017 00:00

Günlerdir adı Beşiktaş'la anılan Jonathan Calleri için Brezilya'dan sürpriz bir iddia geldi.

Fox Sports, Arjantinli oyuncu Jonathan Calleri için devrede sadece Fiorentina ve Galatasaray'ın kaldığını duyurdu.

Jonathan Calleri kimdir?

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’ta kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun bonservisi Uruguay temsilcisi Deportivo Maldonado'da.

West Ham'da bu sezon sadece 6 Premier Lig mücadelesinde görev yapan Arjantinli oyuncu, Hırvat menacer Slaven Bilic’in kadro alternatifleri arasında yer almıyor.

Jonathan Calleri, santrafor mevkisinde görev yapıyor ve transfermarkt değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.