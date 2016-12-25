26 Aralık 2016 00:09

Trabzonspor ile adı anılan Brezilyalı oyuncu Jonathan Cafu için flaş bir açıklama geldi.

Bulgaristan Ligi takımlarından Ludogorets Razgrad takımında forma giyen Jonathan Cafu için takımın genel menajeri Angel Petrichev açklamalarda bulundu.

Ludogorets Razgrad takımının genel menajeri Angel Petrichev, ''Jonathan Cafu'yu 10 milyon Euro'dan aşağıya satmayı düşünmüyoruz'' açıklamasını yaptı.

Jonathan Cafu kimdir?

25 yaşındaki Jonathan Cafu, Desportivo Bras takımının altyapısında yetişti. Kariyerinde kısa bir dönem Sao Paulo takımında forma giyen Jonathan Cafu, 2015 yılında Ludogorets takımına transfer oldu.

1.75 boyundaki sağ kanat oyuncusu bu sezon, Ludogorets takımıyla 28 maça çıktı. Jonathan Cafu bu maçlarda 11 gol atıp, 7 asist gerçekleştirdi.

Transfermarkt değeri 4 milyon Euro olarak gösterilen Jonathan Cafu'nun Ludogorets takımıyla 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.