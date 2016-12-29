Jeremain Lens'ten Fenerbahçe'ye güzel haber!

29 Aralık 2016 11:10

Fenerbahçe’de son haftaların yıldızı olan ve sezon sonunda gidip gitmeyeceği tartışılan Hollandalı Jermain Lens kalmaya çok yakın... Sarı lacivertli formayı kiralık olarak giyen başarılı oyuncu Türkiye’de yaşamak ile ilgili endişeleri olan ailesini İstanbul’a getirerek kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gösterdi. Ailesine İstanbul hakkında bilgiler veren yıldız oyuncu terör konusunda korku yaşanmaması gerektiğini belirtirken, “Terör sadece burada değil, her yerde var. Avrupa’nın herhangi bir kenti ne kadar güvenliyse İstanbul da o kadar güvenli” ifadelerini kullandı.

KALMAK İSTİYORUM

Lens, Türkiye’de kalmak istediğini ve uzun yıllar İstanbul’da yaşamak istediğini de belirterek, sezon sonu için Fenerbahçeli yöneticilere göz kırptı. Babası ile birlikte Trabzonspor maçı sonrası özel izin alarak ülkesine giden Lens, ikinci devre takımı ile birlikte çok daha başarılı olacaklarını iddia etti ve sarı lacivertli kulüpte gelecek sezon da kalıp önemli işlere imza atmak istediğini söyledi.