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Jeremain Lens: Geleceğimin nasıl olacağı bana bağlı değil

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının yıldızı Jeremain Lens, mücadele sonrası önemli açıklamalarda bulundu.


26 Aralık 2016 22:28


Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında son yıllarda olduğu gibi yine rahat bir galibiyet aldı ve yılı 3 puanla kapadı. Sarı Lacivertliler'de goller Fernandao (penaltı), Sow ve Lens'ten geldi.

Maç sonrası Hollandalı yıldız Jeremain Lens, önemli açıklamalarda bulunurken takımdaki geleceği ile ilgili de sorulan sorulara cevap verdi.

İşte Lens'in cevapları;

"Sunderland'de zor dönemden sonra buraya geldim, hızlı şekilde adapte oldum. Bu performansımda arkadaşlarım yardımcı oldu. Geleceğimin nasıl olacağı bana bağlı değil. Tek söyleyebileceğim, Fenerbahçe'de geçirdiğim zamandan büyük keyif alıyorum. Önümüzde 2. yarı var. Umarım daha fazla gol atabilir, daha fazla asist yapabilirim. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz."

Kaynak: Lig TV

Etiket: jeremain lens, fenerbahçe



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