04 Ocak 2017, Çarşamba
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Jan Olde Riekerink: Yasin'e mecbur değilim!

Galatasaray yönetiminin süresiz kadro dışı bıraktığı Yasin Öztekin’e yönelik bu uygulamayı onaylayan teknik direktör Riekerink’in çarpıcı ifadeler kullandığı öğrenildi.


04 Ocak 2017 10:36


Yasin Öztekin’in kadro dışı kalması olayı şöyle gerçekleşti. Yasin’in disiplinsizliği ve sürekli ücretinde artış istemesine tepki duyan Galatasaray yöneticileri, kadro dışı düşüncesini Jan Olde Riekerink’e şu sözlerle iletti:

“Yasin Öztekin’in, Tuzlaspor maçındaki kırmızı kartında sabotaj kokusu alıyoruz. Kendisini kadro dışı bırakmak istiyoruz. Sizin görüşünüz nedir?”

RAHATLATAN KONUŞMA

Sportif AŞ yöneticilerinin bu sözlerine teknik direktör Riekerink’in karşılığı şöyle oldu:

“Ben de gerekli cezanın verilmesinden yanayım. Kanat alternatiflerimiz kısıtlı olabilir. Ancak ona mecbur değiliz. Bruma ile Sinan var. Rodrigues gelecek. Gerekirse Josue ya da Linnes’i de kanatta oynatırım.” Riekerink’in bu onayıyla rahatlayan yönetim de kadro dışı kararını uygulamaya koydu.

Kaynak: Hürriyet



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