Jan Olde Riekerink: Rodrigues bildiğimiz gibi

14 Ocak 2017 21:48

Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Jan Olde Riekerink maçtan sonra yayıncı kuruluşa verdiği demeçte takımından memnun olduğunu söyledi. İşte Jan Olde Riekerink'in maç sonu açıklamaları:

'Konuştuk, düzelttik'

"Çok zor bir maçtı. Organize ve iyi bir Konyaspor vardı karşımızda. İlk yarıda çok iyi bir performans sergileyemedik. İkinci yarı konuştuk bazı noktaları düzelttik."

"Rodrigues bildiğimiz gibiydi"

"Garry Rodrigues bizim için önemli bir oyuncu. İyi bir transfer. Bugün oyuna sonradan girdi fiziksel oalrak tam hazır değildi. O yüzden ilk 11'de başlayamadı. Oyuna girdikten sonra bildiğimiz Rodrigues'i izletti bize. Ofansif anlamda bize çok katkı sağlayacaktır. "

"Bakın Muslera kırık parmağıyla oynadı"

"Transfer dönemi sonlana kadar bir çok söylentiler olacaktır. Bugün bakıldığı zaman sakat cezalı oyuncularımzı vardı. Ama kim oynarsa oynasın herkes elinden geleni yapıyor. Bakın Muslera kırık parmağı ile oynadı! Bütün takım en iyi şekilde mücadele etti. Transferde sonlara doğru bakıp göreceğiz"