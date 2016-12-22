23 Aralık 2016, Cuma
> Galatasaray > Jan Olde Riekerink: Kötü bir maç geçirdik

Jan Olde Riekerink: Kötü bir maç geçirdik

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda Spor Toto 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u 2-1 yenmelerine rağmen kötü bir maç geçirdiklerini söyledi.


22 Aralık 2016 01:06


Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda Spor Toto 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u 2-1 yenmelerine rağmen kötü bir maç geçirdiklerini söyledi.

Türk Telekom Arena'da yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hollandalı teknik adam, "Müsabakayla ilgili yapacağım tek yorum, bizim için çok kötü bir maçtı." dedi.

Riekerink, bazı oyuncularından konsantrasyon eksikliği olduğuna vurgu yaparak, "Kaliteli bir kadromuz olduğuna inanıyorum. Bireysel performanslar açısından mental eksiklikler vardı." diye konuştu.

Orta sahada sistemsel bir değişiklik yapmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine Riekerink, "Bireysel performanslar da önemlidir ama takım olarak kendinizden daha zayıf olarak değerlendirilen bir takıma yer ve zaman verirseniz, mücadele etmezseniz, tabii ki işler kötü olur. Bugün oynamayan Selçuk İnan'ın orta sahada önemli bir yeri var. Tolga Ciğerci'nin sakatlığı düzelince orta sahada önemli görevleri var. Bu bağlamda orta sahada kaliteli futbolcularımız olacak. Değişiklik için daha öncelikli pozisyonlarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Tuzlaspor cephesi

Tuzlaspor Teknik Direktörü Metin Ersan, karşılaşmadan son dakikalardaki penaltı golüyle mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Futbolcularının mücadelesinden memnun olduğunu kaydeden Ersan, "Oyuncularımı gönülden kutluyorum. Galatasaray'a karşı oynamak kolay iş değil. Seyredenlere zevkli bir maç izlettiğimize inanıyorum. Çocuklarımın alınlarından öptüm. Uzatma dakikalarında penaltı golüyle mağlup olmak oyuncularımı çok üzdü. Biz de çok üzgünüz. Kendi sahamızda oynayacağımız maçtan daha ümitli bir şekilde buradan ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Maç içinde Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu ile yaşadıkları gerginliğin yanlış anlaşılmadan kaynaklandığına değinen Ersan, "Futbol içinde böyle şeyler oluyor ama Sabri bizim yanlış bir kelime kullandığımızı zannetti. Biz, o tarz antrenörlerden değiliz. Yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: A.A.

Etiket: Riekerink, galatasaray



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Ryan Babel gerginliği bastı!

Ryan Babel gerginliği bastı!

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Caceres transferinde Muslera devreye girdi

Caceres transferinde Muslera devreye girdi

Sosa transferinde son dakika

Sosa transferinde son dakika


İşte Advocaat'ın B planı!
Talisca'dan müjde!
Cavanda ve Josue için 'yetersiz' raporu
Gomez'i 'Gelde UEFA'yı kaldıralım' diye ikna edecek
Kicker: Mathias Sammers, Galatasaray'a gidiyor
Bruma'dan Galatasaray'a kötü haber

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Ryan Babel gerginliği bastı!


EN ÇOK OKUNANLAR
Menemen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Menemen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Menemen Belediyespor i...
Galatasaray'a menajerinden sürpriz Jonathas teklifi Galatasaray'a menajerinden sürpriz Jonathas teklifi - Kolbeinn'in yerine Edu Vargas ile anlaşan ve Şilili golcü...
Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor - AS'ın Güney Amerika versiyonu Beşiktaş için Venezuela'nın...
Oumar Niasse, Trabzonspor yolunda Oumar Niasse, Trabzonspor yolunda - Everton'a kulüp tarihinin en pahalı üçüncü oyunsu olarak ...
10 numara için bir aday daha: Robin Quaison 10 numara için bir aday daha: Robin Quaison - Fenerbahçe'de 10 numara adaylarının ardı arkası kesilmiyo...
21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları 21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları - Milli Piyango İdaresi 21 Aralık 2016 şans topu çekilişind...
Martin Caceres için korkutan rakam Martin Caceres için korkutan rakam - Galatasaray'da stoper transferi için gündeme gelen isimle...
Çinliler Moussa Sow için çıldırdı Çinliler Moussa Sow için çıldırdı - Fenerbahçe'de eski günlerini hatırlatan Moussa Sow kıymet...
Galatasaray'da Dorin Rotariu heyecanı Galatasaray'da Dorin Rotariu heyecanı - Adı Galatasaray ile anılan Dorin Rotariu, sarı-kırmızılı ...
İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı Başakşehir mi? İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı Başakşehir mi? - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral...