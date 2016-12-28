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Jan Olde Riekerink fena patladı

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, karşılaşmada kırmızı kart gören Yasin Öztekin ile Chedjou için, “Kabul edilemez bir şekilde gördüler. Kulübe karşı yapılan bir hareket gibi. Diğer arkadaşlarımız beraberlik için elinden geleni gösterdi. Bu iki kırmızı kart kabul edilemez” dedi.


28 Aralık 2016 23:25


Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor’a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, “Hem aldığımız sonuçtan, oyuncuların oynadığı oyundan dolayı utanç duyuyorum. Görülen kırmızı kartlar ve son maçta böyle bir sonuç olduğu için gerçekten üzgünüm. Kabul edilemez bir şekilde gördüler. Kulübe karşı yapılan bir hareket gibi. Diğer arkadaşlarımız beraberlik için elinden geleni gösterdi. Bu iki kırmızı kart kabul edilemez. O yüzden bu iki kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm” şeklinde konuştu.

“Transfer için yoğun çalışıyoruz”

Transfer dönemin çok önemli olduğunu söyleyen Riekerink, “Çok yoğun çalışıyoruz. Kendi değerlendirmemizi yapıyoruz. Diğer taraftan finansal fair-play var. Kupa maçlarında oynayan oyunları fark yapamadılar. Benim de çıkardığımız sonuçlar var. Kulübün de çıkardığı sonuçlar olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Podolski bizim için önemli”

Alman futbolcu Lukas Podolski’ye Çin’den teklifi geldiği yönünde haberler hakkında da açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, “Podolski bizim için çok önemli bir futbolcu. Çin de hem kulübe hem de oyuncuya çok ciddi paralar ödüyor. Kulüp konuşulup, karar verecek” dedi.

“Ahmet Çalık, opsiyonlarımızdan biri”

Jan Olde Riekerink Gençlerbirliği’nin milli futbolcusu Ahmet Çalık ile ilgilendiklerini söyleyerek, “Sezona 6 stoper ile başladık. Koray, Serdar sakatlık geçirdi. Chedjou Afrika Kupası’na gidecek. Salih, Antalyaspor’a gidecek. Ahmet iyi bir opsiyon. İyi oynuyor, milli takım oyuncusu” diye konuştu.

“Ceza olacaktır”

Hollandalı çalıştırıcı ayrıca karşılaşmada kırmızı kart gören Yasin ve Chedjou’ya ceza verilip verilmeyeceği yönündeki bir soruya ise şöyle yanıt verdi:

“Bu yapılan davranışa ceza olacaktır. Yapılan iki kırmızı kart kabul edilemez. Hakem kararları doğru. Bu yaptıkları kulüp tarafından da kabul edilemez.”

Kaynak: İHA

Etiket: Riekerink, galatasaray



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