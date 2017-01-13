13 Ocak 2017, Cuma
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Jackson Martinez için geri sayım

Dünyaca ünlü bir golcü için harekete geçen ve Jakson Martinez’i, Çin kulübü Guangzhou’dan kiralamak isteyen Beşiktaş, şartları sonuna kadar zorlayacak. Kolombiyalı oyuncunun transferi konusunda ise önümüzdeki 3 gün oldukça kritik gözüküyor.


13 Ocak 2017 10:35

Bu sezon hem Süper Lig’de yeniden şampiyon olmak hem de Avrupa Ligi’nde en iyi yerlere gelmek isteyen Beşiktaş, devre arasında mutlaka kadrosuna kaliteli bir forveti katmak istiyordu. Bu doğrultuda birçok isim gündeme gelirken, son girişim ise kariyerine Çin Süper Lig takımlarından Guangzhou Evergrande’de devam eden Jackson Martinez için yapıldı.

Kiralık formülü

30 yaşındaki forveti sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katmayı planlayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve kurmayları, bu doğrultuda Guangzhou ile pazarlıklara hemen başladı. Porto’da harikalar yarattıktan sonra Atletico Madrid’e transfer olan ve buradan da Uzak Doğu’ya geçen Kolombiyalı oyuncu için menacer Jorge Mendes’ten yardım alan Siyah-Beyazlılar’ın, bir şekilde Çinliler’i ikna edip, 6 aylığına Jackson’a formayı giydirmek istediği öğrenildi.

Yeniden Avrupa’yı istiyor

Kulübüyle 2019’a kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun da, kısa süreli de olsa yeniden Avrupa deneyimini yaşamayı arzuladığı ve gerekirse, kulübünü ikna etmek konusunda devreye gireceği ifade edildi. Çin’de yıllık 14 milyon Euro kazanan Jackson için tüm imkanlarını zorlamak konusunda kararlı olan Başkan Orman’ın, yardımcılarıyla birlikte 3 gün içerisinde bu işi sonlandırması bekleniyor. Bu sürede yapılacak pazarlıklar sonucunda Kolombiyalı forvet için ya olumlu ya da olumsuz bir yanıt alınması planlanıyor. 

Kaynak: Fanatik


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