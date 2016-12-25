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İzmir'de galip gelen yok

TFF 1. Lig’in 16. haftasında Ümraniyespor’u konuk eden Altınordu, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.


25 Aralık 2016 20:40


TFF 1. Lig’in 16. haftasında Ümraniyespor’u konuk eden Altınordu, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada soldan ceza sahasına gönderilen topu Fatih Aktay kafayla arka direğe indirdi. Sertaç Çam gelişine vurdu. Top üstten az farkla auta gitti.

6. dakikada Kenan Karışık ceza yayı üzerinden çok sert vurdu, direği sıyıran top auta gitti.

31. dakikada Ümraniyespor ceza sahası karıştı, Umut Sözen ve Fatih Aktay’ın vuruşlarında top savunmada kaldı. Kalecinin uzaklaştırmak istediği top Fatih Aktay’ın sırtından sekti, Mehmet Sedef son anda ayak koyup tehlikeyi savuşturdu.

34. dakikada Steve Beleck'in sağ kanattan ortasında ceza sahsı içinde Serdar Özbayraktar topu filelere yolladı. 0-1

38. dakikada Umut Sözen’in kornerinden gelen topu Sinan Osmanoğlu kafayla arka direğe aşırttı, Arif Morkaya direk dibinden meşin yuvarlağı auta attı.

43. dakikada çok uygun durumda topla buluşan Sertaç Çam istediği gibi vuramayınca top auta çıktı.

70. dakikada Altınordu ceza sahasına sol çaprazdan giren Beleck içeriye çevirdiği anda araya giren Erdoğan Yeşilyurt son anda ayak koyup tehlikeyi önledi.

71. dakikada Umut Sözen’in ara pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Üstün Bilgi dönüp vurdu, top üstten auta çıktı.

80. dakikada kornerden gelen top Sinan Osmanoğlu’nun kafasından sekip arkaya düştü. Arif Morkaya boşta kalan meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. 1-1

Stat: Bornova
Hakemler: Çağatay Şahan xx, Deniz Turgut xx, Kamil Çetin xx
Altınordu: Erce Kardeşler xx, Uğur Arslan Kuru xxx, Sinan Osmanoğlu xx, Kenan Karışık x (Serkan Göksu dk. 78 xx), Umut Sözen xx, Fatih Aktay xx (Üstün Bilgi dk. 64 xx), Sertaç Çam xx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 62 xx), Arif Morkaya xx, Abdulkadir Parmak xxx, Yusuf Abdioğlu xx, Emre Kara xx
Yedekler: Berke Özer, Seydi Kayasoy, Kerim Alıcı, Barış Alıcı
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Timur Temeltaş xxx, Serdar Özbayraktar xx (Mücahit Albayrak dk. 90+2 ?), İbrahim Akdağ xx, Mehmet Seyfettin Sedef xx, Oğuz Ceylan xxx, Ömer Can Sokullu xx (Tarık Tekdar dk. 72 xx), Steve Beleck xxx, Merthan Açıl xx, Erol Yükseker xx, Emircan Altııntaş xx
Yedekler: Metin Erol, Abdullah Halman, Bahadır Taşdelen, Ömer Tunç, Mehmet Öztonga
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Serdar Özbayraktar (dk. 34) (Ümraniyespor), Arif Morkaya (dk. 80) (Altınordu)
Kırmızı kart: Merthan Açıl (dk. 80) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Timur Temeltaş, Erol Yükseker, Burak Oğur, İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), Arif Mokaya, Sinan Osmanoğlu, Emre Kara (Altınordu)

Kaynak: İHA

Etiket: ümraniyespor, altınordu



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