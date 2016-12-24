24 Aralık 2016, Cumartesi
> Avrupadan Futbol > İtalya Süper Kupa'da zafer Milan'ın

İtalya Süper Kupa'da zafer Milan'ın

Milan, penaltılarda Juventus'a 4-3 üstünlük kurarak İtalya Süper Kupa'da 7. kez şampiyonluğa ulaştı.


24 Aralık 2016 02:04


İtalya Süper Kupa'da Milan, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta, penaltılarda Juventus'a 4-3 üstünlük kurarak kupayı 7. kez müzesine götürdü.

Katar'ın başkenti Doha'da oynanan maçta, geçen sezon lig ve İtalya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Juventus ile kupa finalisti Milan karşı karşıya geldi.

Jassim Bin Hamad Stadı'ndaki mücadeleye etkili başlayan Juventus, Giorgio Chiellini'nin 18. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Milan, Giacomo Bonaventura'nın 38. dakikada fileleri havalandırmasıyla bu gole karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da yakaladığı pozisyonlardan sonuç alamayınca, normal süre 1-1 tamamlandı.

Uzatma bölümlerinde de gol olmayınca, seri penaltı atışlarına geçildi.

Milan'da Bonaventura, Juraj Kucka, Suso ve Mario Pasalic penaltıları gole çevirirken, Gianluca Lapadula başarılı olamadı. Juventus'ta ise Claudio Marchisio, Gonzalo Higuain ve Sami Khedira penaltıları gole çevirirken, Mario Mandzukic ile Paulo Dybala topu filelerle buluşturamadı.

Milano temsilcisi, penaltılarda rakibini 4-3 mağlup ederek kupayı kazandı.

İtalya Süper Kupa'da 10. kez boy gösteren Milan, 1988, 1992, 1993, 1994, 2004 ve 2011'in ardından 7. şampiyonluğunu elde etti ve Juventus ile beraber organizasyon tarihinin en başarılı 2 takımından biri oldu.

Öte yandan, Juventus'un İtalyan kalecisi Gianluigi Buffon, 2001'den bu yana giydiği siyah-beyazlı formayla 600. resmi maçına çıktı.

Kaynak: AA

Etiket: Milan, Juventus, İtalya Süper Kupa



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Fenerbahçe'nin ilginç istatistiği!

Fenerbahçe'nin ilginç istatistiği!

Beşiktaş'ın yeni transferi Babel İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi Babel İstanbul'da

Fenerbahçe'nin Trabzon programı belli oldu

Fenerbahçe'nin Trabzon programı belli oldu

Galatasaray'da bir garip sakatlık durumu yaşanıyor

Galatasaray'da bir garip sakatlık durumu yaşanıyor


Gregory van der Wiel'den şok sözler
Beşiktaş yeni Atiba'yı arıyor!.. ilk aday Celis
Fenerbahçe'ye 6 ay içinde 25 milyon Euro gerekiyor
Semih'ten stoper transferine ilginç tepki
Süper Lig tarihinden bir ilk!
Beşiktaş - Gaziantepspor / muhtemel 11'ler...

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Beşiktaş'ın yeni transferi Babel İstanbul'da


EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'de ilk hedef Taison Fenerbahçe'de ilk hedef Taison - Fenerbahçe Haziran 2017'de sözleşmesi sona erecek olan Ta...
Trabzonspor'dan Adebayor bombası! Trabzonspor'dan Adebayor bombası! - Emmanuel Adebayor'un menajerinden Muharrem Usta'ya: Samue...
Galatasaray, Douglao ile sözleşme mi imzalayacak? Galatasaray, Douglao ile sözleşme mi imzalayacak? - Akhisar'la sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Dougla...
Bilic önerdi, Beşiktaş Carroll'ı kiralıyor Bilic önerdi, Beşiktaş Carroll'ı kiralıyor - Fikret Orman, Slaven Bilic ile Londra'da buluştu. Hırvat ...
Fenerbahçe'ye 6 ay içinde 25 milyon Euro gerekiyor Fenerbahçe'ye 6 ay içinde 25 milyon Euro gerekiyor - UEFA'nın finansal fair-play kıskacı altında bulunan Fener...
Galatasaray'a Cardozo ve da Costa isimleri teklif edildi Galatasaray'a Cardozo ve da Costa isimleri teklif edildi - Daha önce Süper Lig'de forma giyen Oscar Cardozo ve Manue...
Trabzonspor, Gum transferini bitirdi Trabzonspor, Gum transferini bitirdi - Trabzonspor 30 yaşındaki stoper Gum'u kadrosuna katıyor.
Cimbom'da Vagner Love krizi! Cimbom'da Vagner Love krizi! - Galatasaray'ın video analiz toplantısında ilginç bir olay...
Constant bir kez daha Beşiktaş'a önerildi Constant bir kez daha Beşiktaş'a önerildi - Trabzonspor'dan sorunlu bir şekilde ayrılan ve şu anda ku...
Babel'in transferi soru işaretlerini beraberinde getirdi Babel'in transferi soru işaretlerini beraberinde getirdi - İşte Beşiktaş'ın Deportivo'dan transferi Ryan Babel ile i...